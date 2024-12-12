Количество потерь во время войны в Украине превысило 1 миллион - генсек НАТО

Ежедневно война вызывает все больше разрушений и смертей.

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Потери в войне против Украины / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Минобороны РФ

Главное из заявления генсека:

С начала полномасштабного вторжения погибли и получили ранения более 1 миллиона человек

Еженедельные потери обеих армий составляют более 10 тысяч солдат

Путин стремится стереть Украину с лица земли

С февраля 2022 года в полномасштабной войне России против Украины погибли и получили ранения более 1 миллиона человек. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления на Concert Noble.

По его словам, еженедельные потери обеих армий убитыми и ранеными составляют более 10 тысяч солдат.

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"Из Брюсселя в Украину можно добраться за один день. Один день - именно так близко падают российские бомбы. Так близко летают иранские беспилотники. А совсем рядом воюют северокорейские солдаты. Ежедневно эта война вызывает все больше разрушений и смертей", - подчеркнул он.

Генсек НАТО также напомнил, что Путин стремится стереть Украину с лица земли и в корне изменить архитектуру безопасности, которая обеспечивает защиту Европы.

"Он пытается уничтожить нашу свободу и образ жизни. Его модель агрессии не нова. Но слишком долго мы бездействовали. Грузия в 2008 году. Крым в 2014 году. И многие не хотели верить, что он начнет полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года. Сколько еще нам нужно тревожных звонков?", - добавил Рютте.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты пытаются захватить Покровск и наступают на этом направлении. При этом враг несет большие потери.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что РФ может пойти на мирные переговоры с Украиной, но все не так просто. В частности, не следует отбрасывать вариант, при котором РФ будет готовиться к новому вторжению в Украину.

Кроме того, Украина формирует перечень партнеров для участия в рабочей группе, которая будет заниматься усилением обороноспособности страны и согласованием позиций по дипломатическому завершению войны.

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Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до до 2 июля 2024 года. Рютте объявил о намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023 года, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

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