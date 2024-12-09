'Нет смысла говорить с Трампом': Зеленский обсудит с Байденом приглашение в НАТО

Президент заверил, что Украина готова рассмотреть предложение Макрона по размещению войск других стран на ее территории до вступления в НАТО.

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Зеленский сделал важное заявление о приглашении в НАТО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главные тезисы из заявления Зеленского:

Украина не может быть членом НАТО сейчас, но имеет шанс получить приглашение

Вскоре с Байденом обсудят приглашение Украины в Альянс

Украина готова рассмотреть предложение о размещении иностранных войск на территории страны

Украина пока не может быть членом НАТО, но приглашение в Альянс получить может. Киев готов рассмотреть предложение о размещении иностранных войск на территории страны до вступления в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидером ХДС Фридрихом Мерцом в Киеве.

"Сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть. И вот такие гарантии безопасности нам уже нужны. И об этом мы говорили. И именно так я формулирую наше мнение. Что касается приглашения в НАТО, то об этом сложно сегодня говорить с президентом Трампом, потому что он еще не в Белом доме, у него нет всех этих юридических прав", - сказал глава государства. видео дня

Зеленский сообщил, что в ближайшее время планирует позвонить президенту США Джо Байдену для обсуждения вопроса приглашения Украины в НАТО. Он подчеркнул, что Байден сейчас является действующим президентом США, и "от его позиции многое зависит".

"Нет смысла обсуждать с Президентом Трампом то, что сегодня, пока еще он не в Белом доме, от него не зависит", - отметил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина может рассмотреть предложение Эмманюэля Макрона по размещению иностранных войск на своей территории, пока страна не станет членом НАТО.

"Если будет пауза, пока Украины нет в НАТО, и даже если бы у нас было приглашение, а мы не были бы в НАТО, и будет пауза, то кто нам гарантирует какую-то безопасность? Мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля. Он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, которые бы гарантировали нам безопасность, пока Украина не в НАТО", - заявил президент Украины.

В то же время Зеленский сказал, что до этого Украина должна четко понимать, когда страны будет в ЕС, а когда в НАТО.

"Понимая наше будущее, это были бы очень действенные гарантии", - добавил глава государства.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Как сообщал Главред, Украина активно работает над вступлением в НАТО, что является стратегической целью для национальной безопасности, заявил Егор Чернев. Он подчеркнул, что лишь статья 5 Североатлантического альянса гарантирует реальную защиту, а любые соглашения по безопасности не могут заменить членство в НАТО.

В частности, Украина настаивает на полноправном членстве в Альянсе, как единственной надежной гарантии от российской агрессии, отвергая альтернативные форматы. Министерство иностранных дел Украины, напоминая о негативном опыте Будапештского меморандума, призывает США, Великобританию и других международных партнеров поддержать приглашение Украины в НАТО.

Кроме этого, дипломат Владимир Огрызко считает, что вступление в НАТО для Украины будет долгим и сложным процессом. По его словам, Украина не согласится на сценарии замораживания войны или новый Будапештский меморандум, но международный договор с ключевыми союзниками может стать компромиссом на пути в НАТО.

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