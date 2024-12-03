Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина поставила "ультиматум" Западу перед встречей НАТО: что теперь изменится

Юрий Берендий
3 декабря 2024, 21:10
290
Заявление МИД об отказе от любых гарантий безопасности, кроме членства в НАТО является политическим жестом без практического наполнения, считает эксперт.
Украина поставила 'ультиматум' Западу перед встречей НАТО: что теперь изменится
Украина повышает ставки перед встречей НАТО / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

Кратко:

  • МИД Украины отказалось от любых других гарантий безопасности кроме членства в НАТО
  • Такая позиция МИД возникает вопрос относительно других соглашений со странами, которые предусматривали "гарантии безопасности"
  • В НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс

3 декабря, в день начала министерской встречи НАТО, Министерство иностранных дел Украины обнародовало официальную позицию относительно гарантий безопасности, которые могли бы служить инструментом сдерживания российской агрессии. В своем заявлении МИД подчеркнул отказ от любых гарантий, которые могли бы заменить полноправное членство в НАТО. Это является попыткой повысить ставки на фоне разговоров о возможных мирных переговорах и альтернативных сценариях для Украины, отметил в комментарии Главреду руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

Он отметил, что такая позиция, с одной стороны, выглядит логичной, особенно если привязывать ее к годовщине Будапештского меморандума и его последствий. В то же время, жесткая ориентация исключительно на НАТО может сузить поле для маневра Украины в будущих переговорах или при рассмотрении альтернативных гарантий безопасности.

"Интеграция в НАТО - это, безусловно, оптимальный вариант для Украины. Здесь нет никаких сомнений, и, конечно, это едва ли не единственная гарантия отсутствия каких-то посягательств со стороны России в будущем. Но надо понимать, что этот процесс не одномоментный и может растянуться во времени. Это не мешает даже странам-членам НАТО иметь дополнительные договоры и гарантии безопасности, которые предоставляют им дополнительные возможности для защиты собственной территориальной целостности и государственного суверенитета", - указывает он.

Смотрите видео о том, какой будет реакция стран Запада на ультиматум украинского МИДа:

Политолог Рейтерович обращает внимание на то, что заявления МИД о гарантиях безопасности вызывают вопросы относительно соглашений, подписанных Украиной ранее. Хотя эти соглашения не заменяют членство в НАТО, их можно рассматривать как менее приоритетные, если основной целью остается вступление в Альянс. Он отмечает, что подобная риторика фактически сводит эти договоренности на нет.

"Другой момент: на период каких-то переговоров, возможно, заключения документа о перемирии (не о мире), двусторонние взаимные гарантии с другими странами все равно будут оставаться для нас актуальными. Поэтому, несмотря на весь символизм и определенную обоснованность подобного заявления, мне кажется, что оно не будет положительно воспринято нашими партнерами. Ведь упоминать Будапештский меморандум в среде дипломатов стран-подписантов, начиная с 2014 года, считается неким "дурным тоном"", - сказал эксперт.

Рейтерович также отмечает, что западные партнеры неоднократно указывали украинским дипломатам, что постоянные упоминания об этом документе не способствуют улучшению отношений и не обеспечивают дополнительных гарантий. В кулуарах обсуждается, что хотя такие требования понятны, они не имеют практической ценности.

Политолог подчеркивает необходимость большей работы над интеграцией Украины в НАТО, включая выполнение всех требований, чтобы избежать обвинений в неготовности. Проблемы, связанные с временной оккупацией украинских территорий, могут быть одной из причин для промедления со вступлением. Другие страны могут заявить, что Украина не выполнила необходимых условий для членства.

По его мнению, заявление Украины выглядит больше как политический жест - амбициозный, но без практического наполнения. Если бы требования НАТО уже были выполнены, такая позиция имела бы больше оснований.

"Вряд ли на встрече Украина-НАТО мы получим ответ, на который надеемся, поскольку на это нет консенсуса. Генсек НАТО уже подтвердил, что сейчас речь идет больше о военной поддержке Украины, чем о реальном вступлении в Альянс. Относительно реакции партнеров: она не будет негативной или возмущенной. Скорее всего, они в очередной раз подтвердят право Украины на вступление и заявят о необратимости этого процесса", - указывает аналитик.

вступление в НАТО инфографика
Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Игорь Рейтерович отмечает, что между символическими заявлениями и реальными действиями существует значительная разница. В частности, в НАТО пока нет консенсуса относительно вступления Украины. По его мнению, подобные заявления следует делать после переговоров со всеми 32 странами-членами Альянса, чтобы избежать препятствий. Ведь такие страны, как Венгрия или Словакия, могут использовать эту позицию против Украины, заявляя, что она не готова к компромиссам или завершению войны.

"В итоге, заявление МИД не слишком будет замечено, поскольку подобные заявления делали и раньше. Пока у нас не будет консенсуса, такие заявления выглядят как символический политический шаг. Ключевая фраза этого заявления - Украина отвергает возможность альтернатив и союзов. И понятно, кто является адресатом этой фразы. Это, с одной стороны, Российская Федерация, а с другой - новоизбранная команда Трампа и сам Трамп. Прислушаются ли они - вопрос открытый. И в этой ситуации лучше было бы наладить неформальные связи (в том числе - и по дипломатической линии), когда аргументы Украины сперва можно было бы донести до них, а уже потом выходить с подобными заявлениями", - делает вывод аналитик.

Что касается военной помощи, эксперт считает, что есть основания ожидать ее увеличения. Значительная часть поддержки поступает от США, активизировалась также Германия. На ближайших встречах, вероятно, будут объявлены новые пакеты помощи. Европейские страны также усиливают свою поддержку, пытаясь сохранить внимание США к этому вопросу. В то же время остается вопрос, будет ли эта поддержка временной или закрепленной в планах на следующий год.

"В ближайшие месяцы мы можем ожидать усиления поддержки, но многое будет зависеть от процессов после инаугурации нового президента США", - резюмировал Игорь Рейтерович.

Вступление Украины в НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина категорически отказывается рассматривать любые форматы гарантий безопасности, которые могли бы стать альтернативой ее полноправному членству в НАТО. Такую позицию изложило Министерство иностранных дел в специальном документе, текст которого оказался в распоряжении Европейской правды. Заявление было обнародовано именно в день начала министерской встречи Альянса, подчеркивая стратегическую важность вопроса.

Между тем в НАТО пока отсутствует консенсус относительно официального приглашения Украины на вступление в блок. Источники агентства Reuters сообщают, что перспектива такого решения на встрече Альянса 3-4 декабря маловероятна. Один из высокопоставленных чиновников отметил, что быстрое предоставление приглашения было бы "большим сюрпризом".

Киев рассматривает возможность присоединения к НАТО даже во время войны, при условии, что действие статьи 5 о коллективной обороне не будет распространяться на период боевых действий. В то же время, как подчеркнул президент Владимир Зеленский, Украина может войти в Альянс только в своих международно признанных границах, без исключения временно оккупированных территорий.

Другие новости:

Кто такой Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА".

В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина поставила "ультиматум" Западу перед встречей НАТО: что теперь изменится

Украина поставила "ультиматум" Западу перед встречей НАТО: что теперь изменится

21:10Украина
РФ быстро продвигается: в НАТО дали тревожный прогноз о новом наступлении

РФ быстро продвигается: в НАТО дали тревожный прогноз о новом наступлении

20:51Мир
В Украину скоро вернутся осадки: синоптик назвала дату

В Украину скоро вернутся осадки: синоптик назвала дату

19:39Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Надвигается затяжная буря: в Украине влупит мощный геомагнитный шторм

Надвигается затяжная буря: в Украине влупит мощный геомагнитный шторм

Сын путиниста Газманова отказался от своего отца: брат вызверился

Сын путиниста Газманова отказался от своего отца: брат вызверился

Гороскоп на завтра 4 декабря: Водолеям - волна успеха, Козерогам - неудача

Гороскоп на завтра 4 декабря: Водолеям - волна успеха, Козерогам - неудача

Унитаз станет белоснежным за считанные минуты: как отмыть мочевой камень с сидушки

Унитаз станет белоснежным за считанные минуты: как отмыть мочевой камень с сидушки

Жена Тараса Тополи прокомментировала отношения с певцом: "Я не его мама"

Жена Тараса Тополи прокомментировала отношения с певцом: "Я не его мама"

Последние новости

21:28

Близкий друг Алсу раскрыл настоящую причину развода

21:10

Взрослая дочь пенсионера-Петросяна выкинула его из своей жизни: тот судится

21:10

Украина поставила "ультиматум" Западу перед встречей НАТО: что теперь изменитсяВидео

20:51

РФ быстро продвигается: в НАТО дали тревожный прогноз о новом наступлении

20:50

Выплату 1000 гривен ожидают уже 4 млн украинцев: как и на что можно потратить деньги

Главред празднует "зеркальный" юбилей - 22 года!Главред празднует "зеркальный" юбилей - 22 года!
20:48

"Мы не свалили, мы делаем": известный ведущий прокомментировал мобилизацию

20:40

Могут говорить о серьезной поломке: звуки в котле, которые не стоит игнорировать

19:56

Почему в СССР водители сливали топливо в "канавы": объяснение удивит многих

19:49

"Можно получить штраф": украинцам рассказали об отслеживании повесток в Резерв+

Реклама
19:39

В Украину скоро вернутся осадки: синоптик назвала дату

19:38

Повышение тарифов на свет, газ и тепло в Украине: в правительстве сделали заявление

19:34

"Химия между вами": Melovin слился в страстном поцелуе с известной певицей

19:10

О заявлении МИД по НАТО: важный нюансмнение

19:01

Свет будут выключать в течение 16 часов: графики отключений на 4 декабря

18:56

Военное положение в Южной Корее: президента заставляют отменить решение - СМИВидео

18:54

Россиян добивали из танков: в Сети показали детали зачистки НовомлынскаВидео

18:36

"Есть два варианта": военный рассказал, как может закончиться война в Украине

18:34

Родным понравится: идеальный подарок по знаку зодиака на Новый год

18:07

Украина повышает ставки: как Запад отреагирует на ультиматум МИД по НАТОмнение

18:02

Осень-2024 вошла в тройку самых теплых в истории Киева

Реклама
17:56

В Украине срочно усилили отключения света: как будут действовать графики

17:49

Наступление РФ в Украине может замедлиться: в НАТО назвали главную причину

17:29

Известковый налет на чайнике просто "растает": назван копеечный способ очистки

17:00

Россия готовится открыть новый фронт в Украине: есть ли угроза боев за Запорожье

16:54

Южная Корея объявила военное положение: на улицах техника, парламент штурмуют - СМИ

16:49

"Мирный план" Трампа: генерал США назвал четыре условия для переговоров

16:35

Водителям грозит штраф за вождение в неправильной обуви: что известно

16:32

Убийство в Германии двух украинских баскетболистов: приговоры получили 4 человека

16:29

Украина испытывает новые типы ракет: Зеленский раскрыл подробности Ставки

16:01

Украина может избежать отключений света: назван сценарий

15:42

Получится вкуснее обычной: как готовить зеленую гречку - главные правилаВидео

15:37

"Я хорошенько покричала": Ефросинина рассказала про новое амплуа и реакцию мужаВидео

15:32

Как убрать сажу со стекла дровяной печи менее чем за 5 минут

15:15

"Переговоры с РФ начались": Трамп выдвинет конкретные условия Путину - Клочок

15:07

Помощь Украине и завершение войны: автор "мирного плана" Трампа сделал заявление

14:45

Официально: роскошная Кейт Миддлтон вернулась к своим обязанностям после лечения

14:40

Что делать, если дверь стиралки не открывается: лайфхак с "секретной" кнопкойВидео

13:54

Что на Донбассе и Курщине и где у ВСУ успехи: детали со Ставки Зеленского

13:50

Нововведения для водителей: что означает знак с полукругами на желтом фоне

13:50

Сын путиниста Газманова отказался от своего отца: брат вызверился

Реклама
13:35

"Бронь" до 12 месяцев: в Украине обновили статус критически важных предприятий

13:23

Танцор-воин Дмитрий Дикусар "пламенным" фото обратился к украинцам

12:58

Шольц обратился к Путину с заявлением по Украине

12:52

Так, как хочет Путин, не будет: Кремль уже получил четкий месседж от Трампа - Клочок

12:27

Когда начнут выплачивать "тысячу Зеленского": в Укрпочте назвали точную дату

12:00

Грозит ли Запорожью наступление РФ: у Зеленского объяснили ситуацию

11:40

Зеленский сигнализирует, что готов к мирным переговорам с РФ, но есть нюанс - WSJ

11:30

Смертельное ДТП в Днепре: следователь не принял заявление родителей погибшей девочки

11:10

С деньгами, на работе и в личной жизни: 4 знака зодиака везет в жизни

11:07

В Таиланде смыло в океан российскую актрису: момент утопления попал на видеоВидео

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять