РФ быстро продвигается: в НАТО дали тревожный прогноз о новом наступлении

РФ увеличивает число авиаударов и в первую очередь они приходятся на критически важную инфраструктуру.

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Стало известно о рекордных потерях РФ / Коллаж: Главред, Фото: radiosvoboda.org, УНИАН

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У РФ рекордные потери в ноябре - более 45 тысяч

Враг атакует и стремится растягивать линию фронта

В ноябре 2024 года у российских оккупантов были рекордные потери в Украине. За месяц РФ могла потерять более 45 тысяч человек уничтоженными и ранеными, сообщалось в ходе саммита министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

За день россияне могли терять около 1500 человек, однако такие потери позволили российским войскам довольно быстро продвигаться на фронте, в частности на харьковском, курском и донецком направлениях, сообщает The Insider.

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"Например, в Харьковской области российские войска достигли берегов реки Оскол, которая является естественным оборонительным барьером и поможет России создать условия для будущих операций", — рассказали эксперты на саммите.

У РФ преимущество на фронте

Вместе с тем представители НАТО не исключают, что российские войска продолжат попытки растянуть украинские силы по линии фронта. Также уточняется, что Россия сохраняет значительное количественное преимущество перед Украиной в боеприпасах, живой силе и оборудовании.

Также россиянам удается набирать по 30 тысяч новых контрактников ежемесячно, что позволяет оккупантам нести такие огромные потери на фронте и буквально изматывать украинские силы.

Кроме того, РФ также увеличивает число авиаударов и в первую очередь они приходятся на критически важную инфраструктуру Украины — в том числе на электростанции. Эксперты Альянса предупреждают, что украинским ПВО будет почти невозможно их перехватить новую баллистическую ракету РФ "Орешник".

"Мы ожидаем, что российские военные продолжат адаптировать ракетные и беспилотные ударные пакеты для обхождения украинской ПВО", — добавили в НАТО.

Ранее сообщалось о том, что потери РФ в войне против Украины бьют все рекорды. Страна-агрессор РФ теряет ежедневно примерно полторы тысячи военных убитыми и ранеными.

Как писал Главред со ссылкой на Министерство обороны Британии, в октябре среднесуточные потери российских войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового максимума, и, по прогнозам, эта тенденция, вероятно, будет расти.

Напомним, ранее сообщалось о том, что самый высокий прирост потерь во вражеской армии фиксируется именно за последнее время. В частности, статистика за последние три месяца свидетельствует, что армия РФ потеряла в 1,5 раза больше военных, чем в тот же период в предыдущем году.

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Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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