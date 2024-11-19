Потери РФ в войне против Украины бьют все рекорды: Сибига обнародовал новые цифры

Страна-агрессор РФ теряет ежедневно примерно полторы тысячи военных убитыми и ранеными.

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Враг несет огромные потери / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

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Враг не считается с потерями

У РФ слишком низкая цена человеческой жизни

Российская оккупационная армия теряет каждые 10 дней войны в Украине такое же количество военных, как и за всю войну в Афганистане. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Андрей Сибига на заседании Совета Безопасности по обсуждению российского вторжения в Украину, передает "Укринформ".

По его словам, территория, которую оккупировала страна-агрессор в Украине - "это самые кровавые оккупированные квадратные метры за всю историю", а в самой РФ, мол, "насколько низкая цена человеческой жизни".

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Сибига также отметил необходимость усиления санкций, поскольку в следующем году Москва планирует выделить на военные нужды 146 млрд долларов, тогда как только теневой флот России может принести не менее 120 млрд долларов доходов от продажи нефти.

"Мы должны урезать эти кровавые доходы", - сообщил министр.

Он призвал страны не уравнивать Украину и РФ, ставя в один ряд как "две стороны войны".

"Это не конфликт между двумя сторонами. Это захватническая война. Россия является агрессором. Украина защищается", - подчеркнул Сибига.

Потери россиян в войне против Украины - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на Министерство обороны Британии, в октябре среднесуточные потери российских войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового максимума, и, по прогнозам, эта тенденция, вероятно, будет расти. Согласно отчету Генштаба ВСУ, в октябре среднесуточные потери составили 1 354 человека, что стало вторым подряд месяцем с рекордными показателями потерь российских войск за время полномасштабного вторжения войны. Данные за первые 12 дней ноября свидетельствуют о дальнейшем росте потерь до 1 498 человек ежесуточно.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщал, что украинские саперы нанесли значительные потери российским войскам в Курской области. За одну попытку штурма украинских позиций враг лишился 17 единиц техники.

На основе анализа изданий BBC и "Медиазона" открытых источников известно, что самый высокий прирост потерь во вражеской армии фиксируется именно за последнее время. В частности, статистика за последние три месяца свидетельствует, что армия РФ потеряла в 1,5 раза больше военных, чем в тот же период в предыдущем году.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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