"Можно получить штраф": украинцам рассказали об отслеживании повесток в Резерв+

На сегодня уже прорабатывается нормативная часть будущей опции, рассказала Екатерина Черногоренко.

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Украинцам рассказали об отслеживании повесток в Резерв+ / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Повестки предлагают отслеживать в Резерв+

В МОУ прорабатывают нормативную часть

В приложении "Резерв+" планируют ввести функцию отслеживания бумажной повестки, что позволит отслеживать все этапы отправки бумажной повестки, рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Мы видим много запросов от наших бизнесов, компаний, наемных работников, вообще от пользователей, что было бы хорошо, если бы в "Резерв+" можно было отслеживать все этапы отправки бумажной повестки - детали, статус документа и тому подобное. Бывает такое, что повестка приходит по почте, и человек не в курсе, возможно, он в другом городе, в командировке, в отпуске, и поэтому можно получить штраф", - подчеркнула она в эфире информационного телемарафона.

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Как уточнила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, технически реализовать такой трекинг не сложно, а на сегодня уже прорабатывается нормативная часть будущей опции.

"Мы сейчас прорабатываем нормативную часть, оцениваем все плюсы и минусы, все возможные узкие места. И если эта идея будет поддержана правительством, если мы примем соответствующее законодательство, то технологически мы это сможем разработать достаточно быстро", - добавила Черногоренко.

Ранее адвокат объяснил, как выглядят повестки и какие последствия за неявку в военкомат. Повестки формируются, подписываются квалифицированной электронной подписью.

Напомним, адвокат Роман Симутин рассказал о новых проблемах мужчин в Украине - они получают сообщение о том, что у них выявлено нарушение воинского учета и есть требование явиться в ТЦК.

Как сообщал Главред, адвокат объясняла, как онлайн проверить, находится ли военнообязанный в розыске. Такую информацию можно найти на сайте Министерства внутренних дел.

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Что такое "Резерв+"? "Резерв+" – это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК). В Минобороны отмечают, что в скором времени в "Резерв+" появятся электронные направления на ВЛК, а летом появится электронный военный билет. По словам спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.

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