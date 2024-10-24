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Повестки по почте: объяснение адвоката, как они выглядят и какие последствия за неявку

Даяна Швец
24 октября 2024, 12:05
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Повестки формируются, подписываются квалифицированной электронной подписью, печатаются, и потом почта их массово разносит.
Укрпочта, повестка
Как вручается повестка по почте - ответ адвоката / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Не так давно украинцы начали активно получать повестки по почте. Партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк в интервью Главреду объяснила, как должна выглядеть эта повестка - что в ней должно быть указано и кто должен ее вручать, а также, какие последствия за неявку по повестке.

По словам адвоката, оповещение с помощью средств почтовой связи - это один из способов оповещения, и его процедура расписана так же, как и процедура оповещения группами оповещения или работниками ТЦК и СП в Порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период, утвержденном постановлением КМУ №560 (далее - постановление №560).

Что должно быть указано в повестке?

Карплюк обратила внимание, что в пункте 29 этого Порядка указано, что в повестке должны быть указаны:

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  • фамилия,
  • имя,
  • отчество,
  • дата рождения лица,
  • кому адресуется такая повестка,
  • наименование территориального центра комплектования и социальной поддержки (или в случае, если это не ТЦК и СП, то центрального или регионального органа СБУ или разведывательных органов),
  • указывается цель вызова (обновление данных, прохождение медицинского осмотра), место,
  • день
  • время явки по вызову.

Кроме того, в повестке должны быть указаны должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, выдавшего такую повестку и дата ее подписания.

"И если повестка, оформленная на бланке, который содержит "живую" подпись, то обязательна и гербовая печать. Также теперь есть и другой вариант, когда повестки подписываются квалифицированной электронной подписью. И поскольку такие автоматизированные повестки формируются с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, то на них должен быть QR-код и квалифицированная электронная подпись. Так же в повестке должен быть указан ее регистрационный номер, разъяснения о последствиях неявки и обязанность сообщить о причинах неявки", - пояснила адвокат.

Какие сроки отправки повесток по почте?

Кроме этого, Лидия Карплюк обратила внимание, что были внесены изменения по срокам отправки повесток, а именно был сокращен срок, не позднее которого (до даты явки) должна быть отправлена повестка - с 14 дней до 7 и 10 дней в зависимости от населенного пункта. То есть, поскольку в повестке указывается конкретный день явки, то для города областного значения он должен быть определен не ранее, чем за 7 дней от даты отправки, а для других городов - в пределах 10 дней.

Как должна быть сформирована повестка?

Как объясняет адвокат, повестка может быть или сформирована в реестре автоматически, или оформляться уже непосредственно на бланке, который заполняется от руки.

Повестки, которые рассылаются Укрпочтой - это как раз те, которые сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и вот на них и должен быть этот QR-код со всеми сведениями.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Получается, по словам Карплюк, что повестки формируются, подписываются квалифицированной электронной подписью, печатаются, и потом почта их массово разносит.

"Порядок предусматривает, что одним из способов вручения повестки является ее отправка средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Поскольку у Укрпочты есть свой порядок пересылки почтовых отправлений, то дальше они уже руководствуются им, а также общими правилами предоставления услуг почтовой связи, утвержденными постановлением Кабмина еще в 2009 году. В этих правилах указано, каким образом должен действовать почтальон, когда разносит повестки, ведь в правила были внесены соответствующие изменения, касающиеся документов и повесток ТЦК и СП", - говорит адвокат.

Кроме этого, по словам Карплюк, на конкретном почтовом отправлении проставляется отметка "ТЦК", и такое отправление должно быть вручено лично.

"Если, например, на месте жительства лица почтальон никого не застает, то в случае отсутствия получателя по указанному адресу, работник информирует данное лицо по имеющемуся номеру телефона (это возможно в случаях, когда лицо обновило данные и, соответственно, известен номер телефона, согласно которому было сформировано отправление). Или, как мы знаем, часто почтальоны вкладывают в почтовый ящик просто сообщение о поступлении заказного письма", - подытожила адвокат.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - что известно

Адвокат Карплюк также объясняла, как онлайн проверить, находится ли военнообязанный в розыске. Такую информацию можно найти на сайте Министерства внутренних дел.

Другой адвокат - Роман Симутин рассказал о новых проблемах мужчин в Украине - они получают сообщение о том, что у них выявлено нарушение воинского учета и есть требование явиться в ТЦК.

Кроме этого, в ВСУ прокомментировали идею снижения мобилизационного возраста до 21 года. Решение о базовых возрастных категориях будет принимать непосредственно командование.

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