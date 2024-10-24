Повестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатом

Повестки рассылаются по адресу, который указали военнообязанные после обновления данных, а тем, кто не обновлял свои данные – по адресу регистрации.

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Штрафы за неявку по повестке будут выписывать не автоматически – адвокат Лидия Карплюк / Коллаж Главред

В Украине начали получать повестки от ТЦК и СП, которые Укрпочта обязалась рассылать военнообязанным после обновления ими данных. До конца 2024 года Кабмин планирует напечатать около 900 тысяч повесток.

В интервью Главреду партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк рассказала, какие данные должны быть указаны в повестке, сколько раз могут выписывать штраф и как можно проверить пребывание в розыске.

Представляем первую часть разговора с адвокатом.

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В Украине уже начали получать повестки по Укрпочте. Как должна выглядеть эта повестка – что в ней должно быть указано, и кто должен ее вручать? Какие последствия за неявку по повестке?

Оповещение с помощью средств почтовой связи – это один из способов оповещения, и его процедура расписана так же, как и процедура оповещения группами оповещения или работниками ТЦК и СП в Порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период, утвержденном постановлением КМУ №560 (далее – постановление №560). В пункте 29 этого Порядка указано, что в повестке должны быть указаны фамилия, имя отчество, дата рождения лица, кому адресуется такая повестка, наименование территориального центра комплектования и социальной поддержки(или в случае, если это не ТЦК и СП, то центрального или регионального органа СБУ или разведывательных органов), указывается цель вызова (обновление данных, прохождение медицинского осмотра), место, день и время явки по вызову. Кроме того, в повестке должны быть указаны должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, выдавшего такую повестку и дата ее подписания.

И если повестка, оформленная на бланке, который содержит "живую" подпись, то обязательна и гербовая печать. Также теперь есть и другой вариант, когда повестки подписываются квалифицированной электронной подписью. И поскольку такие автоматизированные повестки формируются с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, то на них должен быть QR-код и квалифицированная электронная подпись. Так же в повестке должен быть указан ее регистрационный номер, разъяснения о последствиях неявки и обязанность сообщить о причинах неявки.

Кстати, были внесены изменения по срокам отправки повесток, а именно был сокращен срок, не позднее которого (до даты явки) должна быть направлена повестка – с 14 дней до 7 и 10 дней в зависимости от населенного пункта. То есть, поскольку в повестке указывается конкретный день явки, то для города областного значения он должен быть определен не ранее, чем за 7 дней от даты отправки, а для других городов – в пределах 10 дней.

Лидия Карплюк / фото из личного архива

Как я уже сказала, повестка может быть либо сформирована в реестре автоматически, либо оформляться уже непосредственно на бланке, который заполняется от руки.

Повестки, которые рассылаются Укрпочтой – это как раз те, которые сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и вот на них и должен быть этот QR-код со всеми сведениями. Получается, что повестки формируются, подписываются квалифицированной электронной подписью, печатаются, и потом почта их массово разносит. Порядок предусматривает, что одним из способов вручения повестки является ее отправка средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Поскольку у Укрпочты есть свой порядок пересылки почтовых отправлений, то дальше они уже руководствуются им, а также общими правилами предоставления услуг почтовой связи, которые утверждены постановлением Кабмина еще в 2009 году. В этих правилах указано, каким образом должен действовать почтальон, когда разносит повестки, ведь в правила были внесены соответствующие изменения, касающиеся документов и повесток ТЦК и СП.

Что предусматривает закон о мобилизации / Инфографика Главред

В частности, на конкретном почтовом отправлении проставляется отметка "ТЦК", и такое отправление должно быть вручено лично. Если, например, на месте жительства лица почтальон никого не застает, то в случае отсутствия получателя по указанному адресу, работник информирует данное лицо по имеющемуся номеру телефона (это возможно в случаях, когда лицо обновило данные и, соответственно, известен номер телефона, согласно которому было сформировано отправление). Или, как мы знаем, часто почтальоны вкладывают в почтовый ящик просто сообщение о поступлении заказного письма.

То есть написанные от руки?

Да, от руки о том, что необходимо явиться на почту, поскольку поступило заказное письмо. Причем составляется это уведомление о поступлении заказного письма с пометкой "повестка от ТЦК". И если в течение трех рабочих дней с момента, когда было оставлено такое уведомление в почтовом ящике, лицо не явилось для получения этого письма, то работник почты делает отметку о том, что адресат отсутствует. И не позднее, чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо отправителю, т.е. фактически в ТЦК и СП. Аналогично происходит, если лицо отказывается от получения такой повестки – тогда такое письмо с соответствующей отметкой будет возвращено в ТЦК и СП.

В пункте 41 постановления №560 указано, что в случае направления повестки средствами почтовой связи, надлежащим подтверждением оповещения военнообязанного будет день получения (если лицо получило, и, соответственно, есть подпись, удостоверяющая получение лицом конкретного заказного отправления), или день проставления отметки об отказе получить почтовое отправление, или день проставления отметки об отсутствии лица. Стоит также сказать, что тем лицам, кто обновил свои данные (а при обновлении данных могли указывать не обязательно адрес регистрации, но и адрес фактического проживания) повестки рассылаются по уточненному адресу, который они указали. Тем, кто не обновлял свои данные – по адресу регистрации. Но процедура одинакова – или вручение, или отказ, или отсутствие лица по адресу места жительства.

Далее почта передает повестки с соответствующими отметками в ТЦК и СП, где эту информацию систематизируют. И даже если лицо отказалось, не получило или отсутствует по месту, куда направлялась повестка, считается, что оно надлежащим образом оповещено (несмотря на то, что оно может и не знать, что это произошло). С этого момента территориальные центры комплектования имеют право передавать сведения в органы Национальной полиции о розыске.

Фактически сначала эти сведения вносятся ТЦК и СП в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов. То есть отметку "В розыске" в "Обереге", информацию из которого мы видим в "Резерв+", делает не полиция, а непосредственно ТЦК и СП. А чтобы реализовать этот розыск, данные передаются в органы Нацполиции, и Нацполиция уже должна внести данные в базу данных "Армор" (интегрированной информационно-поисковой системы МВД Украины), куда вносятся сведения о розыске лица.

Сразу ли начинают органы Нацполиции розыскные действия по всем лицам, в отношении которых вносятся данные об их розыске? Я думаю, что вряд ли. Возможно, определенная информация передается участковым офицерам полиции, чтобы они проводили подворный обход по конкретным адресам, но из-за ограниченных человеческих ресурсов Нацполиции они физически не могут обеспечить активный розыск всех, о ком передадут сведения ТЦК и СП. В то же время, если в базе данных будет информация о розыске такого человека, то при остановке, например, за нарушение правил дорожного движения или на блокпосте для проверки документов, это станет основанием для его административного задержания и, соответственно, доставки в ТЦК и СП.

В случае, если лицо получило повестку и не может явиться в указанную в повестке дату, то порядок (постановление №560) определяет уважительные причины неявкипо повестке – это болезнь (пребывание на стационарном лечении), смерть близких родственников, стихийное бедствие, военные действия, другие обстоятельства, которые сделали невозможным прибытие. О них обязательно надо письменно уведомить ТЦК, и вместе с соответствующими документами, которые это подтверждают, необходимо отправить заказным письмом с уведомлением о вручении и с описью вложения. Это нужно делать, ведь если лицо не явится по повестке, тогда также будет запущен механизм его розыска полицией. Кроме того, руководитель ТЦК и СП в таком случае будет наделен полномочиями составлять постановление об административном правонарушении (наложении штрафа) в отношении такого лица.

Далее такое постановление, соответственно, должно направляться по адресу регистрации лица, и в случае неуплаты штрафа добровольно исполнение такого постановления будет осуществляться в принудительном порядке через органы исполнительной службы.

Если лицо получило повестку, но, например, имеет отсрочку, то ему тоже нужно явиться со всеми подтверждающими документами в ТЦК.

Если человек все же отказался, или по месту жительства его не нашел почтальон, и потом он не явился на почту для получения письма, то в таком случае все же начнется "режим ожидания" встречи с сотрудниками полиции.

Но даже если работник полиции придет по адресу, где проживает лицо, которое не получило повестку, то зайти в такое помещение без постановления следственного судьи, которое выдается в рамках уголовного производства, правоохранитель не имеет права. Но в случае, если вас остановят на улице или в автомобиле на блокпосту во время проверки документов, то, как я говорила, отметка розыска уже будет основанием для доставки в ТЦК.

ТЦК и СП передают данные о военнообязанных, которые не явились по повесткам только после возвращения писем из Укрпочты – юрист / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Например, если человек обновил данные, но фактически там не проживает, полиция приходит по месту регистрации или по месту фактического проживания?

Поскольку розыскных мероприятий, которые мы видим в рамках уголовного производства, когда для установления местонахождения лица могут применяться негласные следственные розыскные действия (отслеживание мобильного телефона и т.д.) не будет происходить, то я могу предположить, что по адресу, который сообщен лицом – будет ли это фактическое место жительства или адрес регистрации – теоретически могут попытаться найти человека, чтобы пообщаться с ним. Но не исключено, что в большинстве ситуаций придут, позвонят в дверь, возможно даже кто-то им откроет, но, например, скажет, что такое лицо здесь давно не проживает. И такие случаи работники полиции, вероятно, будут документально закрывать рапортами, в которых будут описывать эти обстоятельства об отсутствии лица.

То есть тогда человек будет продолжать находиться в розыске...

Да, до первого момента, когда этот человек сконтактирует с правоохранительными органами любым способом – например, минимальное ДТП, нарушение правил дорожного движения, встреча в общественном месте. Любой случай, когда проверят документы. Именно проверка, во время которой выяснится пребывание в розыске, будет звоночком для задержания.

Например, если в "Резерв+" указан адрес по месту регистрации, а в реестре "Оберіг" есть другой адрес, который человек отмечал, то могут ли искать и по нему так же?

В реестре "Оберіг", а, соответственно, и в приложении "Резерв+" не может быть другой информации, чем та, которую отметило лицо при уточнении данных или официальная информация о зарегистрированном месте жительства. Если лицо не сообщало другого адреса, то именно по этому адресу (регистрации) должны происходить все официальные действия. У нас не настолько большой человеческий ресурс Нацполиции, чтобы они принимали такие розыскные меры, как, например, когда ищут лицо, которое, возможно, совершило уголовное преступление.

Можно еще уточнить относительно штрафов, о которых вы упоминали. После того, как письмо с повесткой с почты возвращают в ТЦК, штраф в данном случае накладывают автоматически?

Нет, не автоматически. Будет считаться, что лицо надлежащим образом оповещено, независимо от того, отказалось оно от повестки или не получило ее. Если лицо не явилось в ТЦК в определенную в повестке дату (потому что оно в принципе и не знало, что должно было явиться), после этого в ТЦК и СП формируют материалы дела об административном правонарушении, и руководитель ТЦК и СП наделен полномочиями составлять постановление о таком правонарушении.

Насколько быстро они будут обрабатывать данные, которые к ним будут поступать (а это, вероятно, будет довольно массовым явлением) – трудно сказать. Потому что полномочия составлять постановления за нарушения у ТЦК есть уже несколько месяцев, но я не думаю, что весь объем нарушителей они способны физически и одномоментно охватить.

Постепенно эти сведения будут обрабатывать – определенные должностные лица ТЦК и СП будут готовить документы, а дальше уже руководитель ТЦК и СП будет подписывать финальный вариант этого постановления. Стоит указать, что административное взыскание за совершение таких правонарушений (предусмотренных статьями 210, 210-1 этого КУоАП) может быть наложено в течение трех месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года со дня его совершения. Далее это постановление будут отправлять по адресу регистрации, где должно было бы проживать это лицо. И после этого дается 15 дней со дня вручения для добровольного исполнения этого постановления – уплаты штрафа.

Соответственно, если человеку становится известно о таком постановлении, он имеет право его обжаловать в суде. Основания обжалования могут быть разными, начиная от ненадлежащего оформления этого постановления или, например, указания неверных данных об адресе, в результате чего лицо не могло быть осведомлено о повестке. И если человек обжаловал постановление в суд, то уже по решению суда будет понятно, будет ли человек платить штраф.

Если все-таки человек не узнал о постановлении, не обжаловал его в суде, не оплатил добровольно, и постановление было передано на принудительное исполнение в органы государственной исполнительной службы, то там открывают исполнительное производство и накладывают арест на имущество и денежные средства на счетах должника.

И здесь может быть момент, что лицо узнает о том, что есть такое постановление об административном правонарушении и штраф – когда будут "заблокированы" счета, то есть, когда на них будет наложен арест. Сразу скажу, что открыт доступ в режиме онлайн в Единый реестр должников, где можно ввести данные и увидеть, есть ли лицо среди должников, ведь туда вносятся лица, которые являются должниками по исполнительным производствам. Также есть сайт Автоматизированная система исполнительных производств, где тоже можно проверить по данным лица наличие исполнительных производств в отношении него. Кроме того, там будут указаны и сведения об исполнителе, его контакты, адрес и тому подобное. Соответственно, можно связаться и выяснить основания открытия исполнительного производства, сумму задолженности, ознакомиться с материалами исполнительного производства и тому подобное. Ну и дальше – заплатить штраф.

Кстати, можно ликаким-то образом проверить, находится ли человек в розыске в режиме онлайн?

На сайте Министерства внутренних дел есть сервис поиска лиц, скрывающихся от органов власти, где можно ввести данные и проверить, разыскивается ли лицо. Но я предполагаю, что может быть ситуация, когда во время проверки лицо себя здесь не увидит, но на самом деле сведения в базу данных разыскиваемых лиц будут внесены. Поэтому попробовать проверить можно, но стопроцентной гарантии в точности результата поиска нет.

Более точный способ – это обращение к адвокату, который направит адвокатский запрос, в ответ на который можно будет получить официальную информацию о том, находится ли лицо в розыске в органах полиции. При этом, если в мобильном приложении "Резерв+" указано, что лицо "в розыске", то это не обязательно уже розыск органами полиции. Возможен определенный промежуток времени между тем, как внесли данные в ТЦК в их базу данных (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг"), и пока данные о розыске подали в правоохранительные органы. Но одна база данных со временем все равно догоняет другую.

Кто такая Лидия Карплюк Лидия Романовна Карплюк – адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатской деятельности более 7 лет. Проживает и практикует в Киеве.

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