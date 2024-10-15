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"Украине нужно начать мобилизацию с 18 лет": США давят на Зеленского

Юрий Берендий
15 октября 2024, 17:24обновлено 15 октября, 18:07
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Партнеры приводят в пример войну во Вьетнаме, когда Соединенные Штаты начали мобилизацию в армию с 19 лет, отмечает советник Офиса президента Украины.
'Украине нужно начать мобилизацию с 18 лет': США давят на Зеленского
В США призывают начать мобилизацию украинцев с 18 лет / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Главред

Соединенные Штаты давят на военно-политическое руководство Украины с целью изменить правила мобилизации. В частности, предлагается уменьшить мобилизационный возраст с 25 лет до 18. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник Офиса президента Сергей Лещенко.

"Если эта информация всплыла на поверхность, могу подтвердить: Американские политики из обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет", - написал он.

'Украине нужно начать мобилизацию с 18 лет': США давят на Зеленского
Фото: скриншот

Лещенко отмечает, что партнеры аргументируют свою позицию так: во время войны США во Вьетнаме мобилизация начиналась с 19 лет.

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По его словам, таким образом, американцы дают понять, что западного оружия недостаточно, и нужна мобилизация с 18 лет.

"Президент Зеленский не продавился, и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста", - резюмировал советник Офиса президента.

Инфографика закона о мобилизации
Что известно о новом законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Лещенко?

Сергей Анатольевич Лещенко (род. 30 августа 1980, Киев, УССР) - украинский политик, народный депутат ВРУ VIII сост., член Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, советник руководителя Офиса Президента.
Заместитель главного редактора "Украинской правды" (2002-2014).
Член наблюдательного совета "Укрзализныци" (с декабря 2019 года).
В январе 2020 года избран руководителем новосозданного комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, полковник Игорь Оболенский, командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия", предложил снизить мобилизационный возраст до 21 года, чтобы армия могла привлекать молодых и мотивированных бойцов.

В то же время военный эксперт Роман Свитан предупреждает, что принудительная мобилизация может иметь негативные последствия на фронте, поскольку люди, которых заставили воевать, могут быть неэффективными.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко объясняет мобилизационные рейды территориальных центров комплектования в общественных местах необходимостью пополнения рядов ВСУ, подчеркивая, что призывникам следует напоминать об их обязанностях.

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