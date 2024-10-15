Чем опасна принудительная мобилизация: эксперт назвал ряд причин

По мнению Романа Свитана, Украине следует применять другие подходы мобилизации.

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Свитан раскритиковал "бусификацию" / Коллаж: Главред, фото скриншот из видео

Принудительная мобилизация в Украине может иметь негативное влияние на фронт. Об этом сообщил военный эксперт Роман Свитан в эфире Апостроф TV.

По его мнению, люди, которых силой затащили на фронт, не будут эффективными.

"Поставка в ряды бусифицированных приводит к тому, что они доходят до линии боестолкновения и проседают по флангам. Мы видели, боевую 72 бригаду, которую в конце концов выдавили россияне из Угледара, обойдя ее с флангов. Потому что на флангах стояли бусифицированные, ТРОшники, они воевать не могут. Воевать могут только профпригодные. А их должны выбирать, по крайней мере из мотивированных", - объяснил Свитан.

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Военный эксперт отметил, что мотивацию через "бусификацию" никак не поднимешь. По мнению Свитана, одним из этапов поощрения вступления в ряды ВСУ может быть увеличение финансовых вознаграждений для военнослужащих.

"Мотивируйте финансово и тогда профессионалы пойдут в строй. Все зависит от суммы. Понятно, что те 100 тысяч гривен - это чуть больше 2 тысяч долларов - не мотивируют никого пока. Тогда мотивацию надо поднимать до общевойсковых стандартов. Выполняя задачи на линии боестолкновения в мире получают от 5 до 7 тысяч долларов. Такие мотивационные моменты надо запускать", - подчеркнул Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.

В то же время на прошлой неделе состоялись массовые рейды ТЦК, которые вызвали волну возмущений. 11 октября, в Киеве около полусотни работников ТЦК проверяли документы мужчин, которые выходили с концерта рок-группы "Океана Эльзы". Некоторых посетителей концерта задерживали и сажали в полицейские авто. Также массовые рейды ТЦК прошли в Харькове и в других городах Украины.

Впоследствии член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко объяснил, что мобилизационные рейды территориальных центров комплектования (ТЦК) в общественных местах связаны с необходимостью пополнения подразделений ВСУ.

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