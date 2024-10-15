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Взыскание средств или утрата имущества: что будет в случае неуплаты штрафа ТЦК

Марина Фурман
15 октября 2024, 14:03
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Если украинец не оплатит штраф от ТЦК, будет начато принудительное взыскание его средств и имущества.
Взыскание средств или утрата имущества: что будет в случае неуплаты штрафа ТЦК
В Минюсте разъяснили, что будет при неуплате штрафа ТЦК / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, УНИАН

В случае, если военнообязанный гражданин проигнорирует повестку, ему может грозить штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен. Однако, если штраф не будет уплачен добровольно, то может начаться принудительное взыскание имущества государством. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на Минюст.

Согласно законодательству, штраф должен быть уплачен не позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования такого постановления - не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

В случае, если должник не платит штраф, государственный исполнитель применяет принудительные меры для взыскания средств и имущества должника.

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Отмечается, что взыскание в первую очередь касается средств должника в национальной и иностранной валютах, других ценностей, в частности средств на счетах должника. Если этого нет, следующим пойдет имущество, в частности недвижимость или доля недвижимости.

Если указанное имущество в общей собственности, то взыскание касается только его части, которая определяется судом. При этом, если указанная сумма не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (менее 160 тыс. грн), то взыскание не осуществляется в отношении единственного жилья должника и земельного участка, на котором оно расположено. В таком случае исполнитель обязан принять меры, используя другое имущество должника.

мобилизация инфографика
Мобилизация в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, представитель ТЦК Сергей Монукало сообщал, если военнообязанный ранее не обновлял данные даже более 10 лет, но потом в рамках закона обновил свои данные в период трех месяцев до 16 июля этого года, то ему не будут выписывать штраф за прошлые нарушения.

Также представитель ТЦК отмечал, что бронь от мобилизации "светит" не всем. По его словам, если документы о бронировании военнообязанного были уже поданы, но окажется, что он ранее нарушал правила воинского учета, то такому человеку могут отказать в бронировании.

Ранее сообщалось, что все отсрочки от мобилизации будут действовать только до 9 ноября. В ТЦК рассказали о том, как восстановить отсрочку от мобилизации после 9 ноября и привели примеры ситуаций, когда отсрочку могут не продлить.

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