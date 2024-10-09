В ТЦК назвали, кого полиция будет задерживать и силой доставлять в военкоматы

Если человек отказывается от повестки, то об этом сообщают в органы Национальной полиции, говорит Сергей Монукало.

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/ Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, УНІАН

Начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало ответил на вопрос о том, каким образом происходит поиск военнообязанного, если он после обновления данных повторно указал недействительный адрес.

"Сейчас система "Оберіг" позволяет объединять несколько реестров, в том числе те, которые показывают, где человек получает денежное обеспечение, заработную плату", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Представитель ТЦК и СП уточнил, что в этом случае проводится оповещение через предприятие - выдается распоряжение, которое направляется срочным оповещением на это предприятие.

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"И уже тогда руководитель предприятия в трехдневный срок издает приказ об оповещении и знакомит с ним", - предупредил он.

Вместе с тем собеседник отметил, что если человек отказывается от повестки, то об этом факте сообщают в органы Национальной полиции.

"И за отказ Национальная полиция имеет право осуществить административное задержание и доставку в соответствующий ТЦК для прохождения ВВК", - добавил Монукало.

ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что Украина покрывает мобилизацией только потери. Ранее в Раде призвали снизить мобилизационный возраст из-за нехватки молодых кадров в армии.

Напомним, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко ранее заявил, что мобилизационный возраст в Украине стоит снизить до 20 лет, поскольку в армии не хватает молодых кадров.

В то же время в Украине ограничили мобилизацию мужчин старше 50 лет. Мужчин 50-60 лет будут привлекать в Силы обороны исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.

/ фото: Главред

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