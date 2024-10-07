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Украина покрывает мобилизацией только потери: будет ли призыв 20-летних - депутат

Яна Ставская
7 октября 2024, 19:28
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Ранее в Раде призвали снизить мобилизационный возраст из-за нехватки молодых кадров в армии.
Украина покрывает мобилизацией только потери: будет ли призыв 20-летних - депутат
От ВСУ есть "сигналы" по мобилизации младших / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Украина покрывает имеющимися темпами мобилизации только потери в бригадах, однако о призыве 20-летних военнообязанных речь не идет, рассказал в эфире Громадського радіо член Комитета по вопросам нацбезопасности Вадим Ивченко.

Фактически, Ивченко опроверг заявление другого своего коллеги - члена Комитета Романа Костенко, назвав его "собственным мнением". По его словам, этот вопрос "всерьез не обсуждается ни в ВР, ни в Кабмине".

В то же время "сигналы" по этому поводу со стороны самих военных все же поступают.

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"Хотя, с другой стороны, у нас есть сигналы от ВСУ о том, что, чтобы выполнять реальные боевые задачи, нужны люди с другой физической подготовкой. Мы это так понимаем, что речь идет о молодых людях, которые могут выполнять определенные вещи. Потому что людям за 47-50 тяжеловато выполнять боевые вещи, которые просят командиры бригад. Это сигнал только к нам - к комитету. Пока вопрос совсем не обсуждается в комитете, совсем не стоит на повестке дня в комитете", - высказался Ивченко.

Он заверил, что Украина "достаточно много людей уже мобилизовала", а нынешние количественные показатели превосходят показатели января 2024 года. Однако появились вопросы относительно мобилизованных, которые несут службу фактически в тыловых штабах.

"У нас достаточно много людей мобилизовано, сначала надо навести порядок внутри. Те люди, которые могут выполнять боевые задачи, они не должны сидеть в тылу, не должны делать печатную или иную штабную работу, не должны сидеть в ТЦК... Понимаете, когда куча охраны и так далее. Вот они должны выполнять боевые задачи", - пояснил Ивченко.

Штабную работу, по его мнению, можно поручить военным с ранениями или тем, которые проходят реабилитацию, и др. Впрочем, констатировал депутат, нынешних темпов мобилизации все еще недостаточно, чтобы усилить бригады "свежими" бойцами.

"Стала ли лучше мобилизация по сравнению с январем этого года? Да, лучше. Достаточна ли? Нет, недостаточная. Мы сегодня покрываем только потребности, чтобы закрыть потери человеческого ресурса в бригадах, но не как создание новых бригад или усиление имеющихся бригад, чтобы была соответствующая ротация", - пояснил Ивченко.

Кто такой Вадим Ивченко?

Вадим Ивченко - народный депутат ВР 9 созыва от ВО "Батькивщина". 5 октября 2022 года вошел в Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, освободившись от обязанностей члена Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, пишет движение Честно.

Окончил Киевский гуманитарный институт по специальности "международные отношения", НАГУ при Президенте Украины по специальности "государственное управление", учился в Киево-Могилянской бизнес-школе. Кандидат экономических наук.

Мобилизация в Украине - что известно о новых предложениях

Напомним, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко ранее заявил, что мобилизационный возраст в Украине стоит снизить до 20 лет, поскольку в армии не хватает молодых кадров. По его словам, во многих странах мобилизация начинается с 18 или 20 лет, а американские конгрессмены удивлены, что в Украине призыву подлежат мужчины только с 25 лет.

В то же время в Украине ограничили мобилизацию мужчин старше 50 лет. Мужчин 50-60 лет будут привлекать в Силы обороны исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.

По подсчетам Минобороны, за последний год мобилизационные показатели в Украине выросли в три раза.

мобилизация инфографика
Мобилизация в Украине - основные положения / Инфографика: Главред

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