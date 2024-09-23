Мобилизация за год увеличились втрое: Умеров анонсировал следующий шаг

Рустем Умеров раскрыл детали продолжающейся цифровизации армии.

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Рустем Умеров рассказал о следующем этапе после усиления мобилизации / Коллаж: Главред, Фото: t.me/ministry_of_defense_ua, president.gov.ua

За последний год мобилизационные показатели в Украине выросли втрое, рассказал глава Министерства обороны Рустем Умеров.

"Мы в три раза увеличили показатели мобилизации. И в пять раз расширили возможности для тренировки украинских военных", - пишет он в колонке для Forbes Ukraine.

Глава Минобороны уточнил, что следующим шагом станет станет реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Сейчас ведомство уже работает над этим.

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Кроме этого, министр рассказал, что сейчас происходит цифровизация армии. В частности, Умеров вспомнил приложения "Армия+" и "Резерв+".

"В будущем ждем запуск "Ветеран+", - анонсировал глава Минобороны.

Министр обороны отметил, что приложение "Резерв+" уже используют около 3,5 млн украинцев, которые получили электронный военно-учетный документ.

"Электронными услугами "Армия+" уже пользуются 230 000 военных, от подачи рапортов всех видов до цифровизации данных по здоровью. Около 20% из них офицеры, 15% - сержантский состав. Эта цифра растет каждый день", - добавил Умеров.

Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что мобилизацию некоторых категорий могут приостановить. Соответствующий законопроект все еще на рассмотрении парламента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.

Как сообщаелось ранее свои учетные данные обновили уже 4,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов, что значительно превышает потребности войска на сейчас.

/ фото: Главред

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