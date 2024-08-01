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В Украине могут упростить мобилизацию без участия ТЦК: Генштаб раскрыл идею

Яна Ставская
1 августа 2024, 19:32
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Среди прочего, военнообязанные смогут выбирать вакантные должности по гражданской специальности или навыкам.
В Украине могут упростить мобилизацию без участия ТЦК: Генштаб раскрыл идею
ВСУ сосредоточатся на подборе мотивированных бойцов / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей, отмечается в сообщении Генерального штаба.

Речь идет о внесении изменений в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".

Суть предложений заключается в предоставлении возможности командирам воинских частей осуществлять призыв военнообязанных, изъявивших желание проходить военную службу без участия в этих мероприятиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

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Внедрение соответствующих изменений позволит:

  • упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;
  • командирам воинских частей подобрать и призвать на военную службу личный состав, который мотивирован для защиты своей Родины.
  • военнообязанные могут выбрать вакантные должности, имеющиеся в воинских частях, в том числе по родственной гражданской специальности или навыкам;
  • нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине по состоянию на середину июля свои учетные данные обновили уже 4,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов, что значительно превышает потребности войска на данный момент.

Кроме того, после обновления данных теперь есть база, с которой можно работать представителям ТЦК, из-за чего произошел всплеск проактивности людей, которые колебались, но понимали, что скорее всего все равно придется служить, рассказали в Минобороны.

Западные СМИ пишут, что в мае и июне 2024 года уровень мобилизации в Украине вырос более чем вдвое по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Средний возраст мобилизованных остается на уровне около 40 лет.

При этом, согласно майскому соцопросу, лишь 34% респондентов "скорее или полностью" поддерживают закон о мобилизации. 20% украинцев скорее не согласились, а 32% совсем не согласились (и еще 14% не ответили на вопрос).

Напомним, военнообязанные, которые получили повестку, могут обратиться не только в ТЦК, но и в рекрутинговый центр, где продолжается набор на службу в Силы обороны Украины.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации - основные положения / Инфографика Главреда

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