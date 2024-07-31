Пойдет ли документ из Резерв+ для брони от мобилизации: в Минобороны дали ответ

У бумажного и электронного военно-учетных документов военнообязанного одинаковая юридическая сила, уточнило в своем заявлении Министерство обороны.

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Электронный документ из Резерв+ можно использовать для бронирования сотрудников - Минобороны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, dev.ua

Электронный и бумажный военно-учетные документы обладают одинаковой юридической силой. Военнообязанные могут предоставлять предприятиям документы в электронной форме для последующего бронирования от мобилизации. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.

Как сообщили в Минобороны, бумажный и электронный военно-учетный документ, полученный в Центре предоставления административных услуг или приложении Резерв+ – равнозначны.

"Электронный и бумажный военно-учетный документ имеют одинаковую юридическую силу - официальное разъяснение. Наличие у лица военно-учетного документа в электронной форме, в частности, в соответствующем приложении мобильного телефона, или в виде распечатанного военно-учетного документа с QR кодом, является равнозначным военно-учетному документу в бумажной форме, поскольку все они имеют одинаковую юридическую силу", - объяснили в Директорате цифровой трансформации в сфере обороны Министерства обороны. видео дня

Электронный военно-учетный документ можно предъявлять по требованию

В Минобороны уточнили, что у полиции, военных, сотрудников ТЦК и пограничников есть средства для считывания информации с электронных документов.

"Военно-учетный документ в электронной форме позволяет уполномоченным работникам ТЦК и СП, Национальной полиции, Госпогранслужбы считывать его с помощью любых средств (телефоны, планшеты), на которых может быть установлено приложение Резерв+ и которые имеют камеру", - сказано в сообщении.

Можно ли предприятиям бронировать сотрудников с электронным военно-учетным документом

Предприятия при оформлении бронирования сотрудников могут использовать их электронные военно-учетные документы.

"Кроме того, работодатели при формировании списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и на военное время также могут использовать военно-учетные документы работников в электронной форме. Для этого военнообязанный может предоставлять работодателю свой военно-учетный документ как в бумажной, так и в электронной форме (в том числе распечатанный)", - подчеркнули в Минобороны.

Обновление учетных данных военнообязанных в Украине – главные новости:

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. В течение 60 дней украинцам нужно было обновить военно-учетные данные – до 16 июля. Сделать это предлагалось в ТЦК и СП, Центрах предоставления административных услуг или же в приложении для смартфонов Резерв+.

Военно-учетные данные обновили 4 690 496 военнообязанных украинцев, сказали в Минобороны. Больше всего обновлялись через Резерв+, меньше всего – путем посещения ТЦК и СП.

В Киевском ТЦК рассказали, что ждет украинцев, которые не обновились до 16 июля. По словам представителя военкомата Ларисы Козырь, такую категорию военнообязанных ждут штрафы или розыск в случае неявки по повестке.

Что такое "Резерв+"? "Резерв+" – это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК). В Минобороны отмечают, что в скором времени в "Резерв+" появятся электронные направления на ВЛК, а летом появится электронный военный билет. По словам спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.

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