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Бронь от мобилизации теперь отражается в "Резерв+": как обновить документ

Алёна Воронина
26 июня 2024, 18:10
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Актуальный статус бронирования теперь отображается у 340 000 граждан в приложении "Резерв+".
Бронь от мобилизации теперь отражается в 'Резерв+': как обновить документ
Бронь от мобилизации теперь отображается в "Резерв+"/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com, dev.ua

Статус бронирования от мобилизации теперь отображается в приложении "Резерв+" - Министерство обороны Украины цифровизировало бумажные бронирования.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook. Она отметила, что актуальный статус бронирования теперь отображается у 340 000 граждан в приложении "Резерв+".

В то же время она отметила, что, к сожалению, процент человеческого фактора в ошибках ТЦК по внесению информации о гражданах в реестр "Оберіг" остается высоким.

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"Цифровая команда Министерства сделала невозможное возможным. Мы цифровизировали бумажные бронирования. Взяли приказы о бронировании в Минэкономики и занесли 340 000 записей в реестр "Оберіг". Чтобы актуальная информация о бронировании отображалась в электронных военно-учетных документах наших граждан", - написала Черногоренко.

Для того, чтобы обновить документ, нужно выполнить следующие шаги:

  • Нажать три точки справа от документа,
  • Выбрать "обновить документ",
  • После этого будет видно актуальный статус.

Черногоренко отметила, что если бронирование было только на бумаге, то теперь статус "Забронировано" появится в приложении. Если ваша бронь еще продолжается, но в приложении этого не было - новый срок должен отобразиться в "Резерв+".

"Что делать, если ваша бронь не появилась в Резерв+? Часть приказов о бронировании нам не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо. Однако мы уже работаем над четким и прозрачным алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус в "Резерв+", - добавила Черногоренко.

Что такое "Резерв+"?

"Резерв+" – это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК).

В Минобороны отмечают, что в скором времени в "Резерв+" появятся электронные направления на ВЛК, а летом появится электронный военный билет. По словам спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации в Украине/Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее юрист объяснил, с какими документами нужно идти в ТЦК для обновления данных. Военнообязанные до 16 июля обязаны обновить свои персональные данные. Адвокат подробно рассказал, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦПАУ.

В Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации. Уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+", говорит Дмитрий Лазуткин. Известно, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть один миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.

Также ранее сообщалось, что военно-учетный документ с QR-кодом будут выдавать в ЦПАУ - за ним не придется идти в ТЦК. Украинцы могут получить военно-учетный документ с QR-кодом в любом ЦПАУ за 15 минут.

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