В ТЦК идти не придется: военно-учетный документ с QR-кодом будут выдавать в ЦПАУ

Украинцы могут получить военно-учетный документ с QR-кодом в любом ЦПАУ за 15 минут.

https://glavred.info/ukraine/v-tck-idti-ne-pridetsya-voenno-uchetnyy-dokument-s-qr-kodom-budut-vydavat-v-cpau-10575863.html Ссылка скопирована

Украинцы могут получить военно-учетный документ с QR-кодом в любом ЦПАУ / Коллаж: Главред, фото: УП, ua.depositphotos.com, t.me/ministry_of_defense_ua

В украинских ЦПАУ можно получить военно-учетный документ с QR-кодом. Процедура занимает 15 минут, а сам документ действителен 1 год. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

"С сегодняшнего дня украинцы после уточнения учетных данных в ЦПАУ смогут получить военно-учетный документ с QR-кодом - по нему будут проверять действительность документа", - отметили в сообщении.

Как отметили в ведомстве, процедура предоставляется бесплатно за 15 минут. Документ можно получить в электронной форме на электронную почту в формате PDF или распечатанным. Он имеет такую же юридическую силу, как и электронный документ.

видео дня

Также военнообязанным не нужно посещать ТЦК, чтобы получить военно-учетный документ с QR-кодом, если вся необходимая информация уже есть в Едином реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Документ содержит следующие сведения:

персональные данные заявителя;

отдельный номер записи в ЕГРПВР;

сведения ВВК;

воинское звание и военную специальность;

сведения о воинском учете и тому подобное.

"Если ранее получали выписку с печатью и подписью об уточнении данных, сможете повторно обратиться в ЦПАУ и получить новый QR-код. Документ действителен 1 год с момента формирования", - отметили в ведомстве.

Обновление данных в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - новости по теме

Напомним, Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+", в котором будет содержаться QR-код для военнообязанных. С 18 мая по 16 июля мужчины в возрасте 18-60 лет могут обновить свои данные через это приложение.

Кроме этого, нардеп Екатерина Черногоренко заявила, что "Резерв+" не будет использоваться для отправки повесток военнообязанным. На электронную почту их также не будут присылать.

Как сообщал Гларвед, сейчас приложение "Резерв+" не используется для направления на ВВК, но эта возможность рассматривается, сказал представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин. Технически функцию направления на ВВК можно добавить, но для этого нужны соответствующие юридические основания и нормативные акты.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред