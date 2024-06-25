В ТЦК идти не придется: военно-учетный документ с QR-кодом будут выдавать в ЦПАУ

В украинских ЦПАУ можно получить военно-учетный документ с QR-кодом. Процедура занимает 15 минут, а сам документ действителен 1 год. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.
"С сегодняшнего дня украинцы после уточнения учетных данных в ЦПАУ смогут получить военно-учетный документ с QR-кодом - по нему будут проверять действительность документа", - отметили в сообщении.
Как отметили в ведомстве, процедура предоставляется бесплатно за 15 минут. Документ можно получить в электронной форме на электронную почту в формате PDF или распечатанным. Он имеет такую же юридическую силу, как и электронный документ.
Также военнообязанным не нужно посещать ТЦК, чтобы получить военно-учетный документ с QR-кодом, если вся необходимая информация уже есть в Едином реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
Документ содержит следующие сведения:
- персональные данные заявителя;
- отдельный номер записи в ЕГРПВР;
- сведения ВВК;
- воинское звание и военную специальность;
- сведения о воинском учете и тому подобное.
"Если ранее получали выписку с печатью и подписью об уточнении данных, сможете повторно обратиться в ЦПАУ и получить новый QR-код. Документ действителен 1 год с момента формирования", - отметили в ведомстве.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.
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Напомним, Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+", в котором будет содержаться QR-код для военнообязанных. С 18 мая по 16 июля мужчины в возрасте 18-60 лет могут обновить свои данные через это приложение.
Кроме этого, нардеп Екатерина Черногоренко заявила, что "Резерв+" не будет использоваться для отправки повесток военнообязанным. На электронную почту их также не будут присылать.
Как сообщал Гларвед, сейчас приложение "Резерв+" не используется для направления на ВВК, но эта возможность рассматривается, сказал представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин. Технически функцию направления на ВВК можно добавить, но для этого нужны соответствующие юридические основания и нормативные акты.
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