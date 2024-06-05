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Будут ли направлять на ВВК через приложение Резерв+: ответ Минобороны

Руслана Заклинская
5 июня 2024, 00:03
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Технически добавить функцию направления на ВВК в приложение не сложно, рассказал Дмитрий Лазуткин.
Будут ли направлять на ВВК через приложение Резерв+: ответ Минобороны
Технически добавить функцию направления на ВВК не сложно / Колаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com, dev.ua

Приложение "Резерв+", недавно презентованное Министерством обороны, позволяет военнообязанным обновлять свои данные без посещения ТЦК. Приложение пока не используется для направления на ВВК, но такая возможность рассматривается. Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

С 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить учетные данные. Один из способов сделать это - использование мобильного приложения Резерв+. Однако после обновления данных все равно необходимо проходить военно-врачебную комиссию.

"Что касается ВВК, то анонсировалось, что такая возможность будет, это в разработке", - отметил спикер

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По словам Лазуткина, технически добавить функцию направления на ВВК в приложение не сложно, но пока эта опция не реализована. Для этого нужны юридические основания и соответствующие нормативные акты.

Кто такой Дмитрий Лазуткин?

Дмитрий Лазуткин (18 ноября 1978, Киев) - украинский поэт, журналист, телевизионный продюсер, спортивный комментатор. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2024). С 2023 года проходит военную службу в составе 47 ОМБр "Магура" ВС Украины. С 10 апреля 2024 года является спикером Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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Напомним, Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+", в котором будет содержаться QR-код для военнообязанных. С 18 мая по 16 июля мужчины в возрасте 18-60 лет могут обновить свои данные через это приложение.

Кроме этого, нардеп Екатерина Черногоренко заявила, что "Резерв+" не будет использоваться для отправки повесток военнообязанным. На электронную почту их также не будут присылать.

Как сообщал Гларвед, после обновления данных в приложении для военнообязанных "Резерв+" не нужно удалять его с телефона. Если же приложение все-таки удалить, то данные в реестре все равно не исчезнут.

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