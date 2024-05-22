20 тысяч грн в месяц: в Раде предложили вариант бронирования от мобилизации

Нардеп Дмитрий Наталуха выступил предложение дать право бизнесу бронировать сотрудников от мобилизации - за ежемесячный взнос с каждого человека.

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Бронь от мобилизации / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, УНИАН

В Раде выступили с предложением дать бизнесу возможность бронировать сотрудников от мобилизации за ежемесячный денежный взнос в районе 20 тысяч грн за каждого. С такой инициативой выступил глава Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха (фракция "Слуга народа").

По его словам, удалось наработать предложения касаемо экономического бронирования украинцев. И, мол, работодатели смогут самостоятельно определять стратегически важных для поддержки жизнедеятельности бизнеса сотрудников. Для этого нужно будет вносить 20 тысяч гривен каждый месяц за каждого из них, сказал нардеп.

"Не будет бизнеса с его налогами — не за что будет содержать наших защитников. Вот такая может кому-то неприятная, но очевидная правда. Но, еще раз — пусть бизнес решит сам, кто из его сотрудников является стратегическим. Только бизнес является главным источником налогов и экономического развития в Украине. Хочет этого кто-то или нет. Путь через постановления правительства — морально и технически устарел", —считает Наталуха.

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В свою очередь, глава подкомитета по вопросам взаимодействия государства, бизнеса и инвестиций Игорь Марчук (фракция "Слуга народа"), считает, что государству нужна альтернатива в виде экономической мобилизации ‒ ради экономии средств из бюджета и их направление на дополнительное финансирование ВСУ.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

"Экономическая мобилизация — это когда через механизм трудовой воинской повинности бизнес с привлечением своих ресурсов предоставляет необходимые услуги и выполняет работы в тех сферах, в которых бизнес обладает большими компетенциями и эффективностью, чем военные. Для примера такие сферы как: закупки, логистика, procurement менеджмент, медицинское обслуживание, ремонт техники, ИТ сфера, строительство фортификаций, бытовое обслуживание, делопроизводство, HR и тому подобное", — заявил нардеп.

Мобилизация в Украине - кто имеет право на бронь от мобилизации

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина рассматривает вопрос справедливого и рационального бронирования военнообязанных от мобилизации. Стране нужна работающая экономика и инфраструктура для поддержки военных, которые защищают страну. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Мобилизация военнообязанных в возрасте от 25 лет может обеспечить Силам обороны Украины около 100 тысяч новых бойцов.

Кроме того, представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин комментируя вступление в силу обновленной версии закона о мобилизации в Украине указывает, что это позволит государству знать сколько здоровых мужчин в возрасте от 18 до 60 лет есть в наличии, какие они имеют военно-учетные специальности, и кто из них имеет право на бронирование или отсрочку. Он подчеркнул, что это изменит подход к войне.

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