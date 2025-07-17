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Впервые за много лет: цены на популярную в Украине ягоду поставили рекорд

Мария Николишин
17 июля 2025, 17:36
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Европейский рынок открыт для Украины.
Впервые за много лет: цены на популярную в Украине ягоду поставили рекорд
Украина будет экспортировать вишню / коллаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

  • В Украине сформировали одну из крупнейших партий замороженной вишни за последние годы
  • Этому поспособствовали высокие цены на сбор ягоды
  • Ее закупали у населения по 80-90 грн/кг

В нынешнем сезоне украинская замороженная вишня получила неожиданный шанс на экспорт. Об этом заявил директор одной из ведущих украинских компаний-экспортеров замороженных фруктов и ягод Виталий Сидоренко, пишет EastFruit.

Аналитики отметили, что сезон вишни 2025 года в Украине начался с тревожных ожиданий. Из-за весенних заморозков фермеры прогнозировали значительные потери урожая.

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"Ситуация в этом сегменте круто изменилась благодаря высоким ценам. С первых дней текущего сезона цены закупки свежей вишни от населения для переработки достигли рекордных показателей, а именно до 80-90 грн/кг ($1,93-2,17/кг). Это мгновенно активировало население, и вишню для продажи начали убирать те, кто раньше никогда этого не делал", - подчеркнул эксперт.

По его словам, массовый сбор вишни населением привел к формированию одной из крупнейших партий замороженной ягоды в Украине за последнее десятилетие.

"Сейчас европейский рынок открыт для Украины, поскольку в текущем сезоне в странах ЕС прогнозируется снижение производства вишни из-за неблагоприятных погодных условий весной 2025 года. Это открывает окно украинским производителям замороженной продукции для расширения экспорта", - сказал Сидоренко.

Он также добавил, что по состоянию на середину июля расчетная экспортная цена замороженной вишни в Украине составляет 169-193 грн/кг ($4,08-4,66/кг). Экспортная цена на вишню с косточкой находится в пределах 131-145 грн/кг ($3,14-3,49/кг).

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине на этой неделе стартовал сезон яблок нового урожая. Однако цена на яблоки нового урожая по состоянию на сейчас почти втрое дороже, чем была в это же время в прошлом году.

Также известно, что в Украине переписали цены на популярные крупы. В частности, резко упала стоимость риса.

Кроме того, годовое повышение цен на яйца составляет 59,2%, что является самым высоким показателем среди всех продуктов. Сейчас их стоимость варьируется от 70,99 до 78,20 гривен за десяток.

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Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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