Впервые за много лет: цены на популярную в Украине ягоду поставили рекорд

Коротко:
- В Украине сформировали одну из крупнейших партий замороженной вишни за последние годы
- Этому поспособствовали высокие цены на сбор ягоды
- Ее закупали у населения по 80-90 грн/кг
В нынешнем сезоне украинская замороженная вишня получила неожиданный шанс на экспорт. Об этом заявил директор одной из ведущих украинских компаний-экспортеров замороженных фруктов и ягод Виталий Сидоренко, пишет EastFruit.
Аналитики отметили, что сезон вишни 2025 года в Украине начался с тревожных ожиданий. Из-за весенних заморозков фермеры прогнозировали значительные потери урожая.
"Ситуация в этом сегменте круто изменилась благодаря высоким ценам. С первых дней текущего сезона цены закупки свежей вишни от населения для переработки достигли рекордных показателей, а именно до 80-90 грн/кг ($1,93-2,17/кг). Это мгновенно активировало население, и вишню для продажи начали убирать те, кто раньше никогда этого не делал", - подчеркнул эксперт.
По его словам, массовый сбор вишни населением привел к формированию одной из крупнейших партий замороженной ягоды в Украине за последнее десятилетие.
"Сейчас европейский рынок открыт для Украины, поскольку в текущем сезоне в странах ЕС прогнозируется снижение производства вишни из-за неблагоприятных погодных условий весной 2025 года. Это открывает окно украинским производителям замороженной продукции для расширения экспорта", - сказал Сидоренко.
Он также добавил, что по состоянию на середину июля расчетная экспортная цена замороженной вишни в Украине составляет 169-193 грн/кг ($4,08-4,66/кг). Экспортная цена на вишню с косточкой находится в пределах 131-145 грн/кг ($3,14-3,49/кг).
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине на этой неделе стартовал сезон яблок нового урожая. Однако цена на яблоки нового урожая по состоянию на сейчас почти втрое дороже, чем была в это же время в прошлом году.
Также известно, что в Украине переписали цены на популярные крупы. В частности, резко упала стоимость риса.
Кроме того, годовое повышение цен на яйца составляет 59,2%, что является самым высоким показателем среди всех продуктов. Сейчас их стоимость варьируется от 70,99 до 78,20 гривен за десяток.
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Об источнике: EastFruit
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