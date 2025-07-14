Остаются целыми и ароматными: бомбезный рецепт вишен в собственном соку на зиму

Консервация вишни на зиму - вечная классика, ведь они не требуют жестких условий для хранения и актуальны всегда. Вишни в собственном соку добавляют в различную выпечку и готовят с ними всеми любимые вареники на Рождество. Главред нашел простой рецепт заготовки вишен на зиму без лишних хлопот.
Рецептом поделились на странице TikTok @tastystories.feed.
На 2 банки по 1 л вам понадобится:
- вишни - 2 кг;
- сахар - 4 ст.л.
Сначала нужно хорошо вымыть банки и простерилизовать их.
Пока банки "готовятся" к консервации, следует помыть вишню и вынуть из нее косточки. Автор видео достает косточки с помощью булавки.
Далее готовые вишни плотно выкладываем в банки, посыпаем сахаром (2 ст. л в каждую банку). Сок, который выделяется из вишен стоит вылить. В банку наливаем воды столько, чтобы до верха оставались еще 2-3 см свободного места. Кипятить на огне нужно от 3 до 5 минут.
Крышки перед использованием опускаем в кипяток на одну минуту. Банки накрываем крышками и оставляем так на оставшееся время (2-4 мин, пока вишни кипят).
Затем герметично закручиваем с помощью ключа для консервирования. Если не хватает жидкости, доливаем кипяток до краев и только тогда закручиваем. Готовые банки переворачиваем вверх дном и оставляем так на сутки.
Вот и все, вишни на зиму готовы. Приятного аппетита!
Как приготовить вишни в собственном соку - смотрите подробный рецепт:
@tastystories.feed Вишни в собственном соку для ваших зимних вкусностей ?. ✅Ингредиенты на 2 банки по 1л: ?Вишни : 2 кг ?Цукор: 4 ст.л ▪️Банки моем и я их предварительно стерилизую в духовке: ▪️Ставлю в холодную духовку, включаю на 120 градусов и когда духовка нагреется засекаю 15 минут. ▪️Вишні дриллируем. ▪️Мені удобнее всего доставать косточки булавкой. ▪️Викладаємо в банки вишни плотно. ▪️Вишні можно немного придавить и добавить еще вишен. ▪️Посипаємо сахаром 2 ст.л в каждую банку. ▪️Виливаємо сок, который выделился при дрели. ▪️На дно большой кастрюли кладем полотенце. ▪️Ставимо банки и наливаем воды оставляя 2-3 см. ▪️Кипятимо 3-5 минут. ▪️В кипяток на минуту выкладываем крышку. ▪️Накриваємо банки крышками и оставляем на оставшееся время. ▪️Дістаємо и закрываем закаточным ключом. ▪️Якщо жидкости мало, в банку до верха долить кипяток и потом закатываем. ▪️Перевертаємо и ставим на сутки вверх дном. ?Баночки с вишнями готовы к зиме ?? #tastystories#летниерецепты#консервация#вишни #вишни #вишниувласномсоку#вишнивбанке#рецептызвишнею#фудвидео#видеорецепты#cherry♬ カフェでボサノバを聴く休日 - ya-su
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О профиле в TikTok: @tastystories.feed
@tastystories.feed - профиль в TikTok, который ведут мужчина и женщина. Настя готовит, а Саша снимает. На канале можно найти немало простых и доступных рецептов на каждый день. Также женщина делится рецептами консервации на зиму. На профиль в TikTok подписаны более 15 тысяч пользователей.
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