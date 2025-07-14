Остаются целыми и ароматными: бомбезный рецепт вишен в собственном соку на зиму

Вишни идеально подойдут для любой выпечки.

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Рецепт вишен в собственном соку на зиму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Консервация вишни на зиму - вечная классика, ведь они не требуют жестких условий для хранения и актуальны всегда. Вишни в собственном соку добавляют в различную выпечку и готовят с ними всеми любимые вареники на Рождество. Главред нашел простой рецепт заготовки вишен на зиму без лишних хлопот.

Рецептом поделились на странице TikTok @tastystories.feed.

На 2 банки по 1 л вам понадобится:

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вишни - 2 кг;

сахар - 4 ст.л.

Сначала нужно хорошо вымыть банки и простерилизовать их.

Пока банки "готовятся" к консервации, следует помыть вишню и вынуть из нее косточки. Автор видео достает косточки с помощью булавки.

Далее готовые вишни плотно выкладываем в банки, посыпаем сахаром (2 ст. л в каждую банку). Сок, который выделяется из вишен стоит вылить. В банку наливаем воды столько, чтобы до верха оставались еще 2-3 см свободного места. Кипятить на огне нужно от 3 до 5 минут.

Крышки перед использованием опускаем в кипяток на одну минуту. Банки накрываем крышками и оставляем так на оставшееся время (2-4 мин, пока вишни кипят).

Затем герметично закручиваем с помощью ключа для консервирования. Если не хватает жидкости, доливаем кипяток до краев и только тогда закручиваем. Готовые банки переворачиваем вверх дном и оставляем так на сутки.

Вот и все, вишни на зиму готовы. Приятного аппетита!

Как приготовить вишни в собственном соку - смотрите подробный рецепт:

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О профиле в TikTok: @tastystories.feed @tastystories.feed - профиль в TikTok, который ведут мужчина и женщина. Настя готовит, а Саша снимает. На канале можно найти немало простых и доступных рецептов на каждый день. Также женщина делится рецептами консервации на зиму. На профиль в TikTok подписаны более 15 тысяч пользователей.

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