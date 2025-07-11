Без грамма майонеза и из трех ингредиентов: рецепт вкусного и сытного салата

Этот салат захочется готовить снова и снова.

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Рецепт шикарного салата / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Майонез на украинской кухне довольно частый гость. Его добавляют в салаты, закуски, а также используют для маринования мяса. На самом деле, чтобы приготовить вкусный салат, не обязательно использовать майонез - существует множество других заправок, которые прекрасно сочетаются с различными ингредиентами. Главред нашел рецепт салата, который готовится без капли майонеза.

Рецептом сытного, но и полезного салата поделилась украинский кулинарный блогер в TikTok @yulia_smachno_tyt.

Для салата вам понадобится:

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куриное филе (запеченное или жареное в специях) - 1 шт;

перец сладкий - 1 шт;

крупный огурец - 1 шт;

черный кунжут.

Ингредиенты для заправки:

горчица в зернах с медом - 2 ст.л;

соевый соус - 5 ст.л;

растительное масло - 4 ст.л;

соль по своему вкусу.

Сперва приготовьте куриное филе. Можно запечь или пожарить в различных специях. Готовое филе нарежьте мелкой соломкой.

Далее хорошо помойте перец и огурец, и нарежьте овощи тоже соломкой.

Чтобы приготовить заправку, сначала положите в емкость горчицу в зернах и мед, затем добавьте соевый соус и масло. Все хорошо перемешайте и смело заправляйте салат.

Сверху готовый салат не забудьте посолить и присыпать кунжутом.

Салат готовится очень просто, а на вкус - невероятный.

Как приготовить салат без майонеза - смотрите видео:

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О персоне: yulia_smachno_tyt yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На профиль Юлии подписаны более 35 тысяч пользователей соцсети Instagram, а в TikTok почти 149 тысяч.

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