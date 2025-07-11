Нереальная соленая овсянка на завтрак: помидоры и сыр

Рецепт кремовой овсяной каши с сыром и помидорами - блюдо для гурманов.

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Кремовая овсянка с помидорами / Коллаж Главред, фото Instagram/olga_riabenko_

Кто сказал, что овсянка – это скучно? Если правильно приготовить, она становится идеальным вариантом на завтрак или легкий обед.

Финалистка "МастерШеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram делится нескучным рецептом овсяной каши, которая действительно может заиграть новыми красками. Полезное блюдо может быть гастрономическим и понравиться даже гурману.

Ингредиенты:

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Овсянка (быстрого приготовления) – 200 г;

Помидор – 1 шт (большой);

Вода – 500 мл;

Лук – 1/2 шт;

Чеснок – 2 зубчика;

Томатный соус – 2 ст.л или паста 1 ст.л;

Орегано – 1 ч.л;

Оливковое масло;

Соль, перец – по вкусу;

Базилик свежий – 6 листочков;

Масло- 15 г;

Пармезан – 50 гр по желанию;

Страчетелла (мягкий творог) – по желанию.

Способ приготовления:

1. Ошпарьте помидор, снимите кожицу и мелко нашинкуйте.

2. Обжарьте лук и чеснок до прозрачного цвета.

3. Добавьте помидоры, соль, перец, орегано и томатный соус. Тушите 5 мин.

4. Добавьте овсянку и воду. Варите до готовности, ориентируясь на желаемую консистенцию.

5. В конце добавьте масло, смешайте. Добавьте нарезанный базилик и уберите с огня.

6. Для подачи использовать мягкий творог, пармезан и оливковое масло. Вы можете подавать с яйцом пашот, с жареным беконом, любым белком или авокадо.

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