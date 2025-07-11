Нереальная соленая овсянка на завтрак: помидоры и сыр

Кто сказал, что овсянка – это скучно? Если правильно приготовить, она становится идеальным вариантом на завтрак или легкий обед.
Финалистка "МастерШеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram делится нескучным рецептом овсяной каши, которая действительно может заиграть новыми красками. Полезное блюдо может быть гастрономическим и понравиться даже гурману.
Ингредиенты:
- Овсянка (быстрого приготовления) – 200 г;
- Помидор – 1 шт (большой);
- Вода – 500 мл;
- Лук – 1/2 шт;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Томатный соус – 2 ст.л или паста 1 ст.л;
- Орегано – 1 ч.л;
- Оливковое масло;
- Соль, перец – по вкусу;
- Базилик свежий – 6 листочков;
- Масло- 15 г;
- Пармезан – 50 гр по желанию;
- Страчетелла (мягкий творог) – по желанию.
Способ приготовления:
1. Ошпарьте помидор, снимите кожицу и мелко нашинкуйте.
2. Обжарьте лук и чеснок до прозрачного цвета.
3. Добавьте помидоры, соль, перец, орегано и томатный соус. Тушите 5 мин.
4. Добавьте овсянку и воду. Варите до готовности, ориентируясь на желаемую консистенцию.
5. В конце добавьте масло, смешайте. Добавьте нарезанный базилик и уберите с огня.
6. Для подачи использовать мягкий творог, пармезан и оливковое масло. Вы можете подавать с яйцом пашот, с жареным беконом, любым белком или авокадо.
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