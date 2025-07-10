Вместо зеленого борща: отменный суп, который поражает своим вкусом

Рецепт вкуснейшего летнего супа.

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Шпинатный суп - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Сезон шпината продолжается, поэтому предлагаем вам рецепт отличного шпинатного супа, который удивит ваших родных. Также этот суп станет настоящей находкой, если вы не знаете, что приготовить на обед.

Кстати, шпинатный суп можно подавать с отваренными вкрутую яйцами, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Шпинатный суп – рецепт

Ингредиенты:

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2 луковицы

3 зубчика чеснока

2 ст. л. масла

5 картофелин

3 моркови

350 г свежего шпината

250-300 мл кулинарных сливок

соль по вкусу

⅓ ч. л. перца

⅓ ч. л. куркумы

сок ½ лимона

2 лавровых листа

4 горошины перца

Лук нарежьте на кубики, обжарьте на масле и добавьте измельченный чеснок.

Остальные овощи нарежьте на кубики, а морковь кружочками, всыпьте к луку и обжаривайте 5 минут, помешивая.

Влейте 1,5 литра воды, отварите ингредиенты до готовности.

Первые блюда / инфографика: Главред

Шпинат нарежьте, добавьте в суп и держите блюдо на огне еще минут 5.

Всыпьте плавленые сырки и перемешайте суп до полного их растворения, влейте сливки, лимонный сок и добавьте специи по вкусу.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить шпинатный суп:

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О персоне: alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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