Вместо зеленого борща: отменный суп, который поражает своим вкусом

Сезон шпината продолжается, поэтому предлагаем вам рецепт отличного шпинатного супа, который удивит ваших родных. Также этот суп станет настоящей находкой, если вы не знаете, что приготовить на обед.
Кстати, шпинатный суп можно подавать с отваренными вкрутую яйцами, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Шпинатный суп – рецепт
Ингредиенты:
- 2 луковицы
- 3 зубчика чеснока
- 2 ст. л. масла
- 5 картофелин
- 3 моркови
- 350 г свежего шпината
- 250-300 мл кулинарных сливок
- соль по вкусу
- ⅓ ч. л. перца
- ⅓ ч. л. куркумы
- сок ½ лимона
- 2 лавровых листа
- 4 горошины перца
Лук нарежьте на кубики, обжарьте на масле и добавьте измельченный чеснок.
Остальные овощи нарежьте на кубики, а морковь кружочками, всыпьте к луку и обжаривайте 5 минут, помешивая.
Влейте 1,5 литра воды, отварите ингредиенты до готовности.
Шпинат нарежьте, добавьте в суп и держите блюдо на огне еще минут 5.
Всыпьте плавленые сырки и перемешайте суп до полного их растворения, влейте сливки, лимонный сок и добавьте специи по вкусу.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить шпинатный суп:
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О персоне: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
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