Кабачок, куриное филе и ужин на столе - бомбический рецепт

Рецепт сочных куриных котлет с кабачком.

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Куриные котлеты с кабачком / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Сезон кабачков в разгаре, а это значит, что можно приготовить вкусные рубленые котлеты с этим овощем. Такие котлеты понравятся своим нежным вкусом не только взрослым, но и детям, а готовятся они очень просто.

Кстати, котлеты получаются с хрустящей и румяной корочкой и хорошо держат форму, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Рубленые котлеты с кабачком – рецепт

Ингредиенты:

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куриное филе – 1 шт.;

кабачок – 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

мука – 1 ст. л;

сухой чеснок – 1 ч. л;

соль, перец – по вкусу

Куриное филе и кабачок нарежьте на кубики.

Добавьте яйца, муку, специи и хорошо перемешайте.

Котлеты / инфографика: Главред

Обжарьте котлеты на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки, формирую при помощи столовой ложки.

На гарнир можно отварить молодой картофель и приготовить салат из сезонных овощей. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить котлеты с кабачком:

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Кто такая olga_riabenko? olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

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