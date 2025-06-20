Кабачок, куриное филе и ужин на столе - бомбический рецепт

Сезон кабачков в разгаре, а это значит, что можно приготовить вкусные рубленые котлеты с этим овощем. Такие котлеты понравятся своим нежным вкусом не только взрослым, но и детям, а готовятся они очень просто.
Кстати, котлеты получаются с хрустящей и румяной корочкой и хорошо держат форму, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Рубленые котлеты с кабачком – рецепт
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.;
- кабачок – 1 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 1 ст. л;
- сухой чеснок – 1 ч. л;
- соль, перец – по вкусу
Куриное филе и кабачок нарежьте на кубики.
Добавьте яйца, муку, специи и хорошо перемешайте.
Обжарьте котлеты на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки, формирую при помощи столовой ложки.
На гарнир можно отварить молодой картофель и приготовить салат из сезонных овощей. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить котлеты с кабачком:
Вас может заинтересовать:
- Всего один секрет: как приготовить клубничное варенье с целыми ягодами за 5 минут
- Вместо окрошки: бомбический холодный суп родом из Закарпатья
- Как накормить всю семью кабачками - невероятно простой рецепт
Кто такая olga_riabenko?
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред