Вместо окрошки: бомбический холодный суп родом из Закарпатья

Рецепт шалаты для жарких летних дней.

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Закарпатский холодный суп - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если вы уже не знаете, что же приготовить на первое, тогда этот рецепт станет идеальным вариантом. Шалата с кулешей уталяет жажду и насыщает, а готовится блюдо очень просто.

Кстати, зелень можете добавлять любую, на свой вкус, сообщает Главред со ссылкой на myroslava_pekariuk.

Шалата с кулешей - рецепт

Ингредиенты:

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шалата (листья салата) 300 г

кефир или кислое молоко 2 л

укроп (пучок), зеленый лук (несколько стеблей)

масло 30 мл

масло растительное 30 г

сок половины лимона

лук 1 шт.

чеснок 3 зубка

соль по вкусу

сахар щепотка

сметана дополнительно

Ингредиенты для кулеши:

вода 400 мл

масло 30 г

соль щепотка

кукурузная крупа 100-120 г

Нарежьте салат, укроп и зеленый лук, посолите, добавьте сахар и сок половины лимона.

Все хорошо перемешайте и оставьте на пару минут.

Обжарьте на сковороде лук до прозрачности на масле, добавьте чеснок, отжатые листья салата.

Первые блюда / инфографика: Главред

Подержите все на огне и влейте кислое молоко, можно также использовать и кефир, посолите по вкусу.

Для кулеши закипятите воду, добавьте соль, масло и кукурузную крупу, накройте крышкой.

Через несколько минут начинайте крупу вымешивать.

При подаче соедините суп и кулешу, добавьте сметану.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить шалату:

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Кто такая Мирослава Пекарюк? Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.

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