Вместо окрошки: бомбический холодный суп родом из Закарпатья

Если вы уже не знаете, что же приготовить на первое, тогда этот рецепт станет идеальным вариантом. Шалата с кулешей уталяет жажду и насыщает, а готовится блюдо очень просто.
Кстати, зелень можете добавлять любую, на свой вкус, сообщает Главред со ссылкой на myroslava_pekariuk.
Шалата с кулешей - рецепт
Ингредиенты:
- шалата (листья салата) 300 г
- кефир или кислое молоко 2 л
- укроп (пучок), зеленый лук (несколько стеблей)
- масло 30 мл
- масло растительное 30 г
- сок половины лимона
- лук 1 шт.
- чеснок 3 зубка
- соль по вкусу
- сахар щепотка
- сметана дополнительно
Ингредиенты для кулеши:
- вода 400 мл
- масло 30 г
- соль щепотка
- кукурузная крупа 100-120 г
Нарежьте салат, укроп и зеленый лук, посолите, добавьте сахар и сок половины лимона.
Все хорошо перемешайте и оставьте на пару минут.
Обжарьте на сковороде лук до прозрачности на масле, добавьте чеснок, отжатые листья салата.
Подержите все на огне и влейте кислое молоко, можно также использовать и кефир, посолите по вкусу.
Для кулеши закипятите воду, добавьте соль, масло и кукурузную крупу, накройте крышкой.
Через несколько минут начинайте крупу вымешивать.
При подаче соедините суп и кулешу, добавьте сметану.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить шалату:
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Кто такая Мирослава Пекарюк?
Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.
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