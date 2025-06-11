Всего один секрет: как приготовить клубничное варенье с целыми ягодами за 5 минут

Рецепт вкуснейшего варенья из клубники.

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Клубничное варенье - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/kate.nora.blog/, depositphotos.com/

Предлагаем вам интересный рецепт заготовки из клубники. Варенье из ягод с тимьяном поражает своим неповторимым вкусом и ароматом. Это лакомство идеально сочетается с блинами, йогуртом или же сырниками на завтрак.

Кстати, использование желфикса позволяет сохранить яркий цвет и вкус клубники, сообщает Главред со ссылкой на kate.nora.blog.

Варенье из клубники с тимьяном – рецепт

Ингредиенты:

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1 кг клубники

800 г сахара

1 уп. желфикса

50 мл воды

7 веточек тимьяна

Клубнику промойте и очистите от хвостиков.

Смешайте ягоды с желфиксом, добавьте сахар и воду.

Поставьте все на огонь, доведите до кипения и проварите еще 3-4 минуты.

Уберите пену и добавьте тимьян, держите на огне еще 1 минуту.

Разлейте варенье по стерилизованным баночкам, закатайте крышками и дайте остыть. Храните в темном прохладном месте.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить варенье из клубники:

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Кто такая kate.nora.blog? kate.nora.blog - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На kate.nora.blog подписаны более 2 тысяч пользователей соцсети.

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