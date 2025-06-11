Всего один секрет: как приготовить клубничное варенье с целыми ягодами за 5 минут

Предлагаем вам интересный рецепт заготовки из клубники. Варенье из ягод с тимьяном поражает своим неповторимым вкусом и ароматом. Это лакомство идеально сочетается с блинами, йогуртом или же сырниками на завтрак.
Кстати, использование желфикса позволяет сохранить яркий цвет и вкус клубники, сообщает Главред со ссылкой на kate.nora.blog.
Варенье из клубники с тимьяном – рецепт
Ингредиенты:
- 1 кг клубники
- 800 г сахара
- 1 уп. желфикса
- 50 мл воды
- 7 веточек тимьяна
Клубнику промойте и очистите от хвостиков.
Смешайте ягоды с желфиксом, добавьте сахар и воду.
Поставьте все на огонь, доведите до кипения и проварите еще 3-4 минуты.
Уберите пену и добавьте тимьян, держите на огне еще 1 минуту.
Разлейте варенье по стерилизованным баночкам, закатайте крышками и дайте остыть. Храните в темном прохладном месте.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить варенье из клубники:
Вас может заинтересовать:
- Победитель среди шашлыков: рецепт покорит даже самых привередливых гурманов
- С секретным ингредиентом - рецепт идеального запеченного картофеля
- Вкусно, красиво, просто: рецепт изумительного творожника с клубникой без выпечки
Кто такая kate.nora.blog?
kate.nora.blog - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На kate.nora.blog подписаны более 2 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред