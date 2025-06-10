Нашумевший рецепт вкуснейшего сала - тает во рту

Рецепт сала в идеальном маринаде.

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Маринованное сало - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам приготовить пикантное сало простым способом. Этот рецепт оценят занятые хозяйки, ведь у вас получится быстрая закуска и сало можно подавать на стол уже через час. Также маринованное сало часто берут с собой на отдых на природе.

Кстати, чем тоньше вы нарежете сало, тем быстрее оно промаринуется, сообщает Главред со ссылкой на vistovska_cooking.

Маринованное сало – рецепт

Ингредиенты:

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сало 300 г

соль 1 ч. л.

молотый перец 1 ч. л.

сахар 1 ч. л.

яблочный уксус 3 ст. л.

чеснок 5 зубчиков

перец чили 1 шт.

Нарежьте сало на порционные кусочки.

Для маринада смешайте соль, перец, сахар, яблочный уксус.

Добавьте нарезанный перец чили и измельченный чеснок, все хорошо перемешайте.

Отправьте сало в маринад, тщательно перемешайте все и дайте постоять хотя бы час.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить маринованное сало:

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Кто такая vistovska_cooking vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.

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