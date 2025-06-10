Нашумевший рецепт вкуснейшего сала - тает во рту

Предлагаем вам приготовить пикантное сало простым способом. Этот рецепт оценят занятые хозяйки, ведь у вас получится быстрая закуска и сало можно подавать на стол уже через час. Также маринованное сало часто берут с собой на отдых на природе.
Кстати, чем тоньше вы нарежете сало, тем быстрее оно промаринуется, сообщает Главред со ссылкой на vistovska_cooking.
Маринованное сало – рецепт
Ингредиенты:
- сало 300 г
- соль 1 ч. л.
- молотый перец 1 ч. л.
- сахар 1 ч. л.
- яблочный уксус 3 ст. л.
- чеснок 5 зубчиков
- перец чили 1 шт.
Нарежьте сало на порционные кусочки.
Для маринада смешайте соль, перец, сахар, яблочный уксус.
Добавьте нарезанный перец чили и измельченный чеснок, все хорошо перемешайте.
Отправьте сало в маринад, тщательно перемешайте все и дайте постоять хотя бы час.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить маринованное сало:
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Кто такая vistovska_cooking
vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.
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