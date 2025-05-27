Вкусно, красиво, просто: рецепт изумительного творожника с клубникой без выпечки

Предлагаем вам простой рецепт творожника, который покорит легкостью приготовления и сочетанием творожной массы, клубники и желе. Если вы не любите клубнику или же у вас на нее аллергия, можете использовать другие ягоды.
Кстати, один из плюсов этого десерта – он готовится без выпечки, сообщает Главред со ссылкой на zoshyt.receptiv.
Творожник с клубникой без выпечки - рецепт
Ингредиенты:
- 2 п. клубничного желе
- 700 мл воды
- 500 г клубники
- печенье
- 1 кг творога
- 3 яйца
- 1 п. ванильного сахара
- 200 г сахара
- 200 г растопленного масла
- 60 г кукурузного крахмала
- 125 мл холодного молока
Желе залейте горячей водой, перемешайте и охладите.
Квадратную форму застелите пищевой пленкой, на дно выложите печенье. В крахмал влейте молоко, хорошо перемешайте.
В кастрюле с толстым дном смешайте творог, сахар, ванильный сахар, яйца, крахмал с молоком, растопленное масло. Все тщательно пробейте блендером и держите на слабом огне, все время помешивая, до густоты массы.
Собираем творожник: на печенье отправьте половину творожной массы, накройте слоем печенья и еще раз повторите.
Сверху отправьте нарезанную клубнику и залейте холодным желе, которое должно начать густеть. Поставьте на ночь в холодильник и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить творожник без выпечки:
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zoshyt.receptiv - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На zoshyt.receptiv подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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