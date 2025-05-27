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Вкусно, красиво, просто: рецепт изумительного творожника с клубникой без выпечки

Элина Чигис
27 мая 2025, 14:00
29
Рецепт вкуснейшего десерта с клубникой.
Время приготоления Время приготовления: 60 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 30 минут
Порции Порции 12 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Творожник с клубникой - рецепт
Творожник с клубникой - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/zoshyt.receptiv/

Предлагаем вам простой рецепт творожника, который покорит легкостью приготовления и сочетанием творожной массы, клубники и желе. Если вы не любите клубнику или же у вас на нее аллергия, можете использовать другие ягоды.

Кстати, один из плюсов этого десерта – он готовится без выпечки, сообщает Главред со ссылкой на zoshyt.receptiv.

Творожник с клубникой без выпечки - рецепт

Ингредиенты:

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  • 2 п. клубничного желе
  • 700 мл воды
  • 500 г клубники
  • печенье
  • 1 кг творога
  • 3 яйца
  • 1 п. ванильного сахара
  • 200 г сахара
  • 200 г растопленного масла
  • 60 г кукурузного крахмала
  • 125 мл холодного молока

Желе залейте горячей водой, перемешайте и охладите.

Квадратную форму застелите пищевой пленкой, на дно выложите печенье. В крахмал влейте молоко, хорошо перемешайте.

В кастрюле с толстым дном смешайте творог, сахар, ванильный сахар, яйца, крахмал с молоком, растопленное масло. Все тщательно пробейте блендером и держите на слабом огне, все время помешивая, до густоты массы.

Собираем творожник: на печенье отправьте половину творожной массы, накройте слоем печенья и еще раз повторите.

Сверху отправьте нарезанную клубнику и залейте холодным желе, которое должно начать густеть. Поставьте на ночь в холодильник и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить творожник без выпечки:

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Кто такая zoshyt.receptiv?

zoshyt.receptiv - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На zoshyt.receptiv подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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