Вкусно, красиво, просто: рецепт изумительного творожника с клубникой без выпечки

Рецепт вкуснейшего десерта с клубникой.

https://glavred.info/recipes/vkusno-krasivo-prosto-recept-izumitelnogo-tvorozhnika-s-klubnikoy-bez-vypechki-10668140.html Ссылка скопирована

Творожник с клубникой - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/zoshyt.receptiv/

Предлагаем вам простой рецепт творожника, который покорит легкостью приготовления и сочетанием творожной массы, клубники и желе. Если вы не любите клубнику или же у вас на нее аллергия, можете использовать другие ягоды.

Кстати, один из плюсов этого десерта – он готовится без выпечки, сообщает Главред со ссылкой на zoshyt.receptiv.

Творожник с клубникой без выпечки - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

2 п. клубничного желе

700 мл воды

500 г клубники

печенье

1 кг творога

3 яйца

1 п. ванильного сахара

200 г сахара

200 г растопленного масла

60 г кукурузного крахмала

125 мл холодного молока

Желе залейте горячей водой, перемешайте и охладите.

Квадратную форму застелите пищевой пленкой, на дно выложите печенье. В крахмал влейте молоко, хорошо перемешайте.

В кастрюле с толстым дном смешайте творог, сахар, ванильный сахар, яйца, крахмал с молоком, растопленное масло. Все тщательно пробейте блендером и держите на слабом огне, все время помешивая, до густоты массы.

Собираем творожник: на печенье отправьте половину творожной массы, накройте слоем печенья и еще раз повторите.

Сверху отправьте нарезанную клубнику и залейте холодным желе, которое должно начать густеть. Поставьте на ночь в холодильник и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить творожник без выпечки:

Вас может заинтересовать:

Кто такая zoshyt.receptiv? zoshyt.receptiv - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На zoshyt.receptiv подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред