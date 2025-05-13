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С секретным ингредиентом - рецепт идеального запеченного картофеля

Элина Чигис
13 мая 2025, 06:00
42
Рецепт вкуснейшего картофеля, приготовленного в духовке.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Запеченный картофель - рецепт
Запеченный картофель - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин видео, depositphotos.com/

Запеченный картофель в духовке – идеальный гарнир к любому мясу, его можно подать даже просто с салатом из свежих овощей. Предлагаем вам приготовить не обычный запеченный картофель, а с сыром, получается невероятно вкусно.

Кстати, выбирайте картофель небольшого размера, сообщает Главред со ссылкой на nataliia_zhuk_cooking.

Запеченный картофель в духовке с сыром - рецепт

Ингредиенты:

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  • 1 кг картофеля
  • 50 мл растительного масла
  • 1 ч. л. паприки
  • 1 ч. л. сушеного чеснока
  • Соль и черный перец по вкусу
  • 100 г твердого сыра
  • 100 г сметаны
  • 2 ч. л. соус песто
  • зеленый лук

Небольшой картофель разрежьте пополам, отправьте в миску.

Отдельно смешайте растительное масло, паприку, сушеный чеснок, соль, черный молотый перец и полейте нарезанный картофель.

Натрите твердый сыр, посыпьте им противень для запекания, который нужно застелить пергаментом.

На сыр отправьте картофель срезом вниз. Также можно дополнительно смазать сверху блюдо оставшимся соусом.

Запекайте картофель при температуре 200 градусов 30 минут.

Для соуса смешайте сметану, песто и нарезанный зеленый лук.

Можно подавать на стол, приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить запеченный в духовке картофель:

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Кто такая nataliia_zhuk_cooking?

nataliia_zhuk_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На nataliia_zhuk_cooking подписаны более 240 тысяч пользователей соцсети.

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