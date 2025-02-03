Рецепт идеального картофеля по-деревенски - всего один секрет

Картофель по-деревенски – это замечательный гарнир к любому мясу или рыбе, от которого точно никто не откажется. По этому рецепту блюдо получится даже у тех, кто готовит его впервые.
Кстати, для того, чтобы картофель скорее приготовился и не был сухим, его нужно предварительно отварить, сообщает Главред со ссылкой на tanya_akopyan_recepty.
Картофель по-деревенски - рецепт
Ингредиенты:
- 8 шт. - картофель
- 2 ч. л. - паприка
- 1 ч. л. - сухой чеснок
- 1 ч. л. - специи к картофелю (по желанию)
- 2 зуб. - чеснок
- 50 мл - растительное масло
Отварите картофель в кожуре до полуготовности.
Остудите и разрежьте на кусочки вдоль.
Отправьте картофель в глубокую миску, добавьте соль, паприку, сухой чеснок, измельченный чеснок, любимый специи и растительное масло.
Аккуратно все перемешайте руками.
На форму застелите пергамент и выложите подготовленный картофель.
Выпекайте в духовке, разогретой до 200 градусов 30-40 минут.
Подавать картофель можно со сметанным соусом и зеленью.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить картофель по-деревенски:
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recept_dny_y_tanya_akopyan - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На recept_dny_y_tanya_akopyan подписаны более 73 тысяч пользователей соцсети.
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