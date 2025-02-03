Рецепт идеального картофеля по-деревенски - всего один секрет

Рецепт картофеля по-деревенски, который точно получится у вас.

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Картофель по-деревенски - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/tanya_akopyan_recepty/, depositphotos.com/ua/

Картофель по-деревенски – это замечательный гарнир к любому мясу или рыбе, от которого точно никто не откажется. По этому рецепту блюдо получится даже у тех, кто готовит его впервые.

Кстати, для того, чтобы картофель скорее приготовился и не был сухим, его нужно предварительно отварить, сообщает Главред со ссылкой на tanya_akopyan_recepty.

Картофель по-деревенски - рецепт

Ингредиенты:

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8 шт. - картофель

2 ч. л. - паприка

1 ч. л. - сухой чеснок

1 ч. л. - специи к картофелю (по желанию)

2 зуб. - чеснок

50 мл - растительное масло

Отварите картофель в кожуре до полуготовности.

Остудите и разрежьте на кусочки вдоль.

Отправьте картофель в глубокую миску, добавьте соль, паприку, сухой чеснок, измельченный чеснок, любимый специи и растительное масло.

Аккуратно все перемешайте руками.

На форму застелите пергамент и выложите подготовленный картофель.

Выпекайте в духовке, разогретой до 200 градусов 30-40 минут.

Подавать картофель можно со сметанным соусом и зеленью.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить картофель по-деревенски:

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Кто такая recept_dny_y_tanya_akopyan? recept_dny_y_tanya_akopyan - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На recept_dny_y_tanya_akopyan подписаны более 73 тысяч пользователей соцсети.

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