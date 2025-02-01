У вас больше никогда не пропадет капуста: шикарный рецепт на все случаи жизни

Частенько в холодильнике лежит головка капусты, на которую не обращают внимания. Предлагаем вам отличный рецепт приготовления капусты с мясом. Блюдо, которое точно покорит вас своим вкусом.
Кстати, капуста даст достаточно сока, но, по необходимости, можно добавить немного воды, сообщает Главред со ссылкой на vistovska_cooking.
Тушеная капуста с мясом – рецепт
Ингредиенты:
- капуста – небольшая головка
- мясо – 300 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чернослив – 3 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- томатная паста – 1 ст. л.
- специи по вкусу
Нарежьте мясо на кусочки и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета.
Лук нарежьте на кубики, добавьте к мясу и обжаривайте все еще пять минут.
Морковь натрите на крупной терке, а чеснок мелко нарежьте, добавьте в сковороду и держите на огне несколько минут.
Капусту нашинкуйте, отправьте в сковороду, теперь добавьте чернослив, томатную пасту, специи и тушите 30-40 минут на среднем огне.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить тушеную капусту с мясом:
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vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.
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