Берем мясо, газированную воду и готовим бомбический ужин - блюдо просто "вау"

Если вам надоели традиционные отбивные, предлагаем попробовать приготовить их в газированной воде. Эти отбивные покорят вас нежностью и сочностью.
Кстати, берите не минеральную, а столовую газированную воду, сообщает Главред со ссылкой на cook_with_me_at_home.
Отбивные в газированной воде – рецепт
Ингредиенты:
- свинина – 1 кг,
- соль – 1 ч. л.,
- перец – 1/2 ч. л.,
- чеснок – 3-5 зуб.,
- газированная столовая вода – 400 мл,
- яйца – 4 шт.,
- мука,
- масло растительное
Мясо нарежьте на порционные куски и отбейте молоточком с обеих сторон.
В миску отправьте измельченный чеснок, соль, перец и воду, все перемешайте.
Выложите мясо в маринад и поставьте их в холодильник на несколько часов.
Теперь запанируйте мясо в муке, затем отправьте во взбитые яйца.
Обжарьте отбивные на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить отбивные:
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Кто такая cook_with_me_at_home?
cook_with_me_at_home - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_with_me_at_home подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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