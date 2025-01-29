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Берем мясо, газированную воду и готовим бомбический ужин - блюдо просто "вау"

Элина Чигис
29 января 2025, 18:29
84
Очень оригинальный рецепт отбивных.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 90 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Отбивные в минеральной воде - рецепт
Отбивные в минеральной воде - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Если вам надоели традиционные отбивные, предлагаем попробовать приготовить их в газированной воде. Эти отбивные покорят вас нежностью и сочностью.

Кстати, берите не минеральную, а столовую газированную воду, сообщает Главред со ссылкой на cook_with_me_at_home.

Отбивные в газированной воде – рецепт

Ингредиенты:

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  • свинина – 1 кг,
  • соль – 1 ч. л.,
  • перец – 1/2 ч. л.,
  • чеснок – 3-5 зуб.,
  • газированная столовая вода – 400 мл,
  • яйца – 4 шт.,
  • мука,
  • масло растительное

Мясо нарежьте на порционные куски и отбейте молоточком с обеих сторон.

В миску отправьте измельченный чеснок, соль, перец и воду, все перемешайте.

Выложите мясо в маринад и поставьте их в холодильник на несколько часов.

Теперь запанируйте мясо в муке, затем отправьте во взбитые яйца.

Обжарьте отбивные на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить отбивные:

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Кто такая cook_with_me_at_home?

cook_with_me_at_home - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_with_me_at_home подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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