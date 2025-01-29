Берем мясо, газированную воду и готовим бомбический ужин - блюдо просто "вау"

Очень оригинальный рецепт отбивных.

https://glavred.info/recipes/berem-myaso-gazirovannuyu-vodu-i-gotovim-bombicheskiy-uzhin-blyudo-prosto-vau-10635017.html Ссылка скопирована

Отбивные в минеральной воде - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Если вам надоели традиционные отбивные, предлагаем попробовать приготовить их в газированной воде. Эти отбивные покорят вас нежностью и сочностью.

Кстати, берите не минеральную, а столовую газированную воду, сообщает Главред со ссылкой на cook_with_me_at_home.

Отбивные в газированной воде – рецепт

Ингредиенты:

видео дня

свинина – 1 кг,

соль – 1 ч. л.,

перец – 1/2 ч. л.,

чеснок – 3-5 зуб.,

газированная столовая вода – 400 мл,

яйца – 4 шт.,

мука,

масло растительное

Мясо нарежьте на порционные куски и отбейте молоточком с обеих сторон.

В миску отправьте измельченный чеснок, соль, перец и воду, все перемешайте.

Выложите мясо в маринад и поставьте их в холодильник на несколько часов.

Теперь запанируйте мясо в муке, затем отправьте во взбитые яйца.

Обжарьте отбивные на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить отбивные:

Вас может заинтересовать:

Кто такая cook_with_me_at_home? cook_with_me_at_home - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_with_me_at_home подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред