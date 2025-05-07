Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Победитель среди шашлыков: рецепт покорит даже самых привередливых гурманов

Элина Чигис
7 мая 2025, 22:08
49
Рецепт куриного шашлыка, который поражает сочностью.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Куриный шашлык - рецепт
Куриный шашлык - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если вы не любите жирный шашлык из свинины, тогда попробуйте приготовить его из курицы. Получится очень сочно, вкусно и аппетитно, а также готовится он быстро.

Кстати, мясо в этом маринаде получается вкусным даже в духовке, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Куриный шашлык в йогуртовом соусе - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Филе куриного бедра – 2 кг;
  • Йогурт натуральный – 350 г;
  • Растительное масло - 100 мл;
  • Лимонный сок – 1/2 шт.;
  • Копченая паприка – 2 ч. л.;
  • Сушеная петрушка – 2 ч. л.;
  • Соль с пряностями для курицы – 2 ст. л.;
  • Перец – 2 ч. л.;
  • Сушеный розмарин – 2 ч. л.

Уберите жир с мяса.

В миске смешайте йогурт, растительное масло, сок лимона и специи.

Добавьте маринад к мясу, все хорошо перемешайте, накройте пленкой и оставьте хотя бы на два часа, а еще лучше на ночь.

Обжарьте мясо на решетке или же на шампурах на огне со всех сторон до готовности.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить шашлык в йогуртовом маринаде:

Вас может заинтересовать:

Кто такая olga_riabenko?

olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт курица Шашлык
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Я не рад": Трамп заявил, что пришло время "принимать решение" по войне в Украине

"Я не рад": Трамп заявил, что пришло время "принимать решение" по войне в Украине

22:39Мир
Зеленский отреагировал на массированные удары по РФ и выдвинул предложение Путину

Зеленский отреагировал на массированные удары по РФ и выдвинул предложение Путину

22:06Война
Массированные удары по России и угрозы Орешником: главные новости Украины (дайджест)

Массированные удары по России и угрозы Орешником: главные новости Украины (дайджест)

22:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Путинист Басков пострадал от украинских беспилотников

Путинист Басков пострадал от украинских беспилотников

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с пирогом за 27 секунд

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с пирогом за 27 секунд

Китайский гороскоп на завтра 8 мая: Лошадям - агрессия, Драконам - искушение

Китайский гороскоп на завтра 8 мая: Лошадям - агрессия, Драконам - искушение

"Сорвало крышу": Алла Пугачева беспощадно поставила Потапа на место

"Сорвало крышу": Алла Пугачева беспощадно поставила Потапа на место

Последние новости

23:10

"Мне тяжело": 73-летняя Аллегрова совсем сдала и не в силах выйти на сцену

23:03

"Ты следующая": Барак Обама жестко подшутил над своей женой о смерти

22:48

Обвалились цены на популярный продукт: самая низкая стоимость за последние годы

22:39

"Я не рад": Трамп заявил, что пришло время "принимать решение" по войне в Украине

22:22

Скандал на Евровидении: Ziferblat жестко отреагировали на вопрос о войнеВидео

Война в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - МорозовВойна в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - Морозов
22:08

Победитель среди шашлыков: рецепт покорит даже самых привередливых гурманов

22:06

Зеленский отреагировал на массированные удары по РФ и выдвинул предложение Путину

22:02

"Победители" в сауне и Маленький принц из Украины: какой была первая репетиция Евровидения-2025

22:00

Массированные удары по России и угрозы Орешником: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
21:36

Сгорели заживо в собственной квартире: в Киеве погибла волонтер вместе с сыномФото

21:32

"Мы хотим мира": Ермак сказал, когда Украина сможет начать переговоры с РФ

21:18

"Кремль не блефует": что может стать целью удара Орешника по Киеву, назван нюанс

20:59

Садоводы призвали не выбрасывать пластиковые бутылки: зачем они нужны

20:49

В Украине начнут проверять объявления о вакансиях: за что накажут работодателей

20:32

Принц Луи смешно скопировал старшего брата во время официальной церемонии

20:23

Дороже, чем в европейских странах: в Украине подорожает стоимость обучения в вузах

20:07

Зелень будет свежей неделями: найдено секретное место для хранения

20:01

Что увидели первым: оптическая иллюзия, которая расскажет о вас больше психолога

19:49

"НАТО нам поможет": гендерная советница ВСУ выступает за срочную службу для женщин

19:47

Отменит ли Путин парад в Москве из-за ударов дронов - в СНБО дали ответ

Реклама
19:39

Можно ли ложиться спать голодным: эндокринолог дал четкий ответ

19:36

Украину накроет снег и мороз: синоптики назвали регионы

19:13

Когда появилось название Украина и украинская нация - неожиданное открытие историковВидео

19:00

Больница Охматдет Россию не остановила: по каким целям Путин может жахнуть "Орешником"мнение

18:45

Почему нельзя пьянствовать и переедать 8 мая: какой праздник и день ангела

18:34

Возник сильный пожар: дроны СБУ поразили заводы "Базальт" и "Сплав" в РФ

18:29

Шашлык будет таять во рту: кулинар раскрыла секрет идеального маринада для мяса

18:26

"Побрила усы и уменьшила нос": дочь Лорак уличили в пластике из-за нового видеоВидео

18:07

В Украине ликвидируют банк: скоро прекратятся выплаты вкладчикам

17:46

Прорыв к карьерному Олимпу: 4 знака зодиака, которым повезет в 2025 году

17:43

"РФ просит слишком много": у Трампа раскрыли детали переговоров по войне в Украине

17:40

Россияне приблизились к Покровску: в ОВА рассказали, как изменилась ситуация

17:29

"Ситуация пойдет иначе": о чем будут говорить Си Цзиньпин и Путин насчет Украины

17:18

О муравьях можно забыть: два простых продукта навсегда отпугнут насекомых

17:03

Украина достала козырь и ударила по слабому месту РФ, в Москве коллапс - СМИ

16:57

Гривня резко обвалилась по отношению к евро: курс валют на четверг, 8 мая

16:49

"Живу с болью": Виктор Павлик обратился к покойному сыну

16:41

Неожиданный нож в спину от Китая: какой "сюрприз" нанес Пекин по экономике РФ

16:37

РФ хочет создать еще один плацдарм на фронте: какие города под угрозой

16:31

Можно ли убирать в доме 8 мая: строгие приметы в праздник

Реклама
16:19

ЗАЭС потеряла питание: РФ обстреляла линии электропередачи, ситуация угрожающая

16:18

В РФ заявили о новом ударе Орешником, ищут цели в Киеве - что задумал Кремль

16:11

Как в Украине появилась гречка: историк удивил ответом

15:42

Путину осталось 10-12 лет: появился прогноз о преемнике диктатора РФВидео

15:39

Жена Виталия Козловского высказалась об его "освобождении" от Игоря Кондратюка

15:32

От сорняка не останется и следа: как бороться с вьюнком в садуВидео

15:28

У Путина прокомментировали угрозы новых ударов Орешником по Украине

15:24

Прибытие лидеров под вопросом: в аэропортах РФ хаос, тысячи пассажиров застряли

15:11

Все испортите: эксперт сказала, о чем не стоит спрашивать на первом свидании

14:57

Гости будут в восторге: рецепт домашней красной икры не за все деньги мира

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять