Победитель среди шашлыков: рецепт покорит даже самых привередливых гурманов

Если вы не любите жирный шашлык из свинины, тогда попробуйте приготовить его из курицы. Получится очень сочно, вкусно и аппетитно, а также готовится он быстро.
Кстати, мясо в этом маринаде получается вкусным даже в духовке, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Куриный шашлык в йогуртовом соусе - рецепт
Ингредиенты:
- Филе куриного бедра – 2 кг;
- Йогурт натуральный – 350 г;
- Растительное масло - 100 мл;
- Лимонный сок – 1/2 шт.;
- Копченая паприка – 2 ч. л.;
- Сушеная петрушка – 2 ч. л.;
- Соль с пряностями для курицы – 2 ст. л.;
- Перец – 2 ч. л.;
- Сушеный розмарин – 2 ч. л.
Уберите жир с мяса.
В миске смешайте йогурт, растительное масло, сок лимона и специи.
Добавьте маринад к мясу, все хорошо перемешайте, накройте пленкой и оставьте хотя бы на два часа, а еще лучше на ночь.
Обжарьте мясо на решетке или же на шампурах на огне со всех сторон до готовности.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить шашлык в йогуртовом маринаде:
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Кто такая olga_riabenko?
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
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