Победитель среди шашлыков: рецепт покорит даже самых привередливых гурманов

Рецепт куриного шашлыка, который поражает сочностью.

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Куриный шашлык - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если вы не любите жирный шашлык из свинины, тогда попробуйте приготовить его из курицы. Получится очень сочно, вкусно и аппетитно, а также готовится он быстро.

Кстати, мясо в этом маринаде получается вкусным даже в духовке, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Куриный шашлык в йогуртовом соусе - рецепт

Ингредиенты:

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Филе куриного бедра – 2 кг;

Йогурт натуральный – 350 г;

Растительное масло - 100 мл;

Лимонный сок – 1/2 шт.;

Копченая паприка – 2 ч. л.;

Сушеная петрушка – 2 ч. л.;

Соль с пряностями для курицы – 2 ст. л.;

Перец – 2 ч. л.;

Сушеный розмарин – 2 ч. л.

Уберите жир с мяса.

В миске смешайте йогурт, растительное масло, сок лимона и специи.

Добавьте маринад к мясу, все хорошо перемешайте, накройте пленкой и оставьте хотя бы на два часа, а еще лучше на ночь.

Обжарьте мясо на решетке или же на шампурах на огне со всех сторон до готовности.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить шашлык в йогуртовом маринаде:

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Кто такая olga_riabenko? olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

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