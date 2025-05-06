Неповторимый рецепт "Битого редиса", который затмит все блюда на столе

Сейчас самый разгар сезона редиса, который многие любят за его пикантный и свежий вкус. Существует множество рецептов салатов с редисом, а мы предлагаем вам приготовить его по-особенному.
Битый редис станет идеальным дополнением к сытному ужину, а также готовится он проще простого.
Кстати, лучше всего мариновать редис в банке, сообщает Главред со ссылкой на mama_moze_tato_dopomoze.
Битый редис – рецепт
Ингредиенты:
- Редис 500 г
- Укроп
- Чеснок 3 зуб.
- Душистый перец 5 шт.
- Уксус 1 ст. л.
- Масло растительное 2 ст. л.
- Соль 0.5 ч. л.
Редис хорошо промойте, обрежьте хвостики.
Отбейте каждый редис на срезах кухонным молоточком с обеих сторон
Добавьте к подготовленному овощу натертый чеснок и нарубленный укроп
Всыпьте соль, добавьте душистый перец, уксус и растительное масло.
Все хорошо перемешайте и отправьте в холодильник на 30 минут.
Можно подавать на стол, приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить битый редис:
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Кто такая mama_moze_tato_dopomoze?
mama_moze_tato_dopomoze - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На mama_moze_tato_dopomoze подписаны более 20 тысяч пользователей соцсети.
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