Неповторимый рецепт "Битого редиса", который затмит все блюда на столе

Интересный рецепт приготовления редиса.

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Битый редис - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/, скрин instagram.com/mama_moze_tato_dopomoze/

Сейчас самый разгар сезона редиса, который многие любят за его пикантный и свежий вкус. Существует множество рецептов салатов с редисом, а мы предлагаем вам приготовить его по-особенному.

Битый редис станет идеальным дополнением к сытному ужину, а также готовится он проще простого.

Кстати, лучше всего мариновать редис в банке, сообщает Главред со ссылкой на mama_moze_tato_dopomoze.

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Битый редис – рецепт

Ингредиенты:

Редис 500 г

Укроп

Чеснок 3 зуб.

Душистый перец 5 шт.

Уксус 1 ст. л.

Масло растительное 2 ст. л.

Соль 0.5 ч. л.

Редис хорошо промойте, обрежьте хвостики.

Отбейте каждый редис на срезах кухонным молоточком с обеих сторон

Добавьте к подготовленному овощу натертый чеснок и нарубленный укроп

Всыпьте соль, добавьте душистый перец, уксус и растительное масло.

Все хорошо перемешайте и отправьте в холодильник на 30 минут.

Можно подавать на стол, приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить битый редис:

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Кто такая mama_moze_tato_dopomoze? mama_moze_tato_dopomoze - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На mama_moze_tato_dopomoze подписаны более 20 тысяч пользователей соцсети.

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