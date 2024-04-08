Польза и вред редиски: почему и кому нужно есть корнеплод

Редис – это корнеплод, который принадлежит к семейству крестоцветных. Его кожура может быть красной, черной, желтой, фиолетовой или розовой, а вкус – острый и перченый.
Именно редис мы попробуем первым в этом году, поэтому важно знать, чем полезен этот овощ, а кому нельзя есть редиску.
Чем полезен редис?
- Улучшение иммунитета: Редис богат антиоксидантами, такими как витамин С, и минералами, такими как кальций и калий.
- Поддержка печени: Исследования на животных показывают, что питательные вещества в редисе могут помочь поддерживать функцию печени.
- Противораковые свойства: Редисы считаются продуктом, способствующим борьбе с раком.
- Улучшение сердечно-сосудистой системы: Редис помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов.
Какая редиска самая ранняя?
Ранний красный — ультраранний сорт, редиска спеет за 18-20 дней. Диаметр корнеплода около 4 см, форма округлая. Кожица тонкая и нежная, масса каждого плода составляет примерно 8-10 грамм. Скороспелый редис может расти как на открытом грунте, так и в теплице. Ориентировочная норма высева семян составляет 17-20 штук на погонный метр грядки. Сорт устойчив к перепадам температур и растрескиваниям. Редис отличается деликатным вкусом, урожай продолжительное время сохраняет товарные качества при соблюдении правил хранения.
Чем вреден редис?
Употребление редиса может вызвать нарушения пищеварения и аллергические реакции на корнеплод или на химикаты, использованные для его ускоренного роста и хранения, пишут эксперты.
Кроме того, редиска может снижать усвоение йода, что может привести к недостаточной продукции гормонов щитовидной железы. Поэтому дети с гипотиреозом находятся в зоне риска.
Необходимо быть осторожными при употреблении редиса при бронхиальной астме, так как он содержит естественные салицилаты.
Запрещено давать корнеплод детям до двух лет и детям с заболеваниями, такими как заболевания щитовидной железы, заболевания пищеварительной системы (гастрит, язва, дисфункция кишечника).
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