Ведущие 1+1 устроили битву платьев: как они выглядели

Украинские роскошные женщины примерили на себя не менее роскошное платье.

https://glavred.info/fashion/vedushchie-1-1-ustroili-bitvu-platev-kak-oni-vyglyadeli-10804340.html Ссылка скопирована

Ведущие 1+1 показали стильные образы / Коллаж Главред, фото Instagram/nataliostrovska, liudmila.barbir

Кратко:

Какую модель платья выбрали ведущие

Как село платье на украинских красавиц

Украинские телеведущие Наталья Островская и Людмила Барбир появились в одинаковых вечерних нарядах. Обе отдали предпочтение эффектному чёрному платью украинского бренда Baby Face, однако каждая представила его по-своему.

Как пишет 1+1, главной деталью образов стало платье Rose dress, сочетающее благородный бархат и полупрозрачную органзу. Модель отличается длинным силуэтом, открытыми плечами и пышными рукавами, которые придают наряду особую выразительность и элегантность.

видео дня

Наталья Островская продемонстрировала эффектный образ на фоне киевского бизнес-центра. Ведущая сделала ставку на изысканность и лаконичность, позволив самому платью стать главным акцентом фотосессии.

Наталья Островская в вечернем платье / Фото Instagram/nataliostrovska

Людмила Барбир выбрала ту же модель для церемонии вручения VI общенациональной премии "Золотые руки", которая состоялась почти год назад. Её выход также продемонстрировал, насколько выразительно может выглядеть чёрное вечернее платье на торжественном мероприятии.

Людмила Барбир в той же модели / Фото Instagram/liudmila.barbir

Бархатная фактура, открытая линия плеч и объёмные рукава делают этот наряд универсальным решением для вечерних выходов. При этом один и тот же фасон на разных женщинах раскрывается по-разному, приобретая индивидуальное настроение.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, ранее популярная американская актриса Сельма Блэр якобы устроила хаос на борту самолета Delta Airlines. Она ударила одного бортпроводника и укусила другого в середине полета.

Ранее также стало известно, что голливудская актриса Хилари Суонк, известная по фильмам "Малышка на миллион" и "Парни не плачут", ждёт третьего ребёнка.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Наталья Островская Наталья Островская - украинская ведущая и журналистка. Работает на телеканале 1+1 Украина, ведет телемарафон "Єдині новини". В ноябре 2023 года впервые стала матерью. Личность мужа и отца ее ребенка ведущая скрывает.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред