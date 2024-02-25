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Невероятный урожай гарантирован: когда сеять редис в Украине в 2024 году

Юлия Закрепа
25 февраля 2024, 03:05
Когда сеять редис в теплице и как необходимо за ним ухаживать, чтобы иметь большой урожай - узнайте в материале Главреда.
Невероятный урожай гарантирован: когда сеять редис в Украине в 2024 году
Когда сеять редиску / коллаж: Главред, фото: pexels

Как правильно посадить семена редиса на весну, чтобы он дал удивительный урожай, а плоды были крупные и сочные. Всем известно, что редис - это самый ранний овощ, а также он насыщен многими витаминами. Стоит соблюдать определенные правила и советы, Чтобы правильно посадить редис, а затем собрать хороший урожай.

Опытный садовод рассказал в своем Youtube-канале, что редис в теплицу необходимо сеять в конце января и можно до конца февраля. Мужчина рассказал правила ухода за редисом.

Когда сеять редис

Чтобы редис имел хороший урожай, то стоит знать лучшее время, когда его сеять. Ведь, если посеять его поздно, или рановато, то результат будет плохой. Известно, что редис даст хороший урожай только в короткий световой день.

Помните, если на улице очень жарко, то есть большая вероятность того, что растение может выбросить стрелку. Это значит, что корнеплод редиса станет твердым и сухим - есть его нельзя.

Опытные садоводы советуют сеять редис с конца марта, если уже постоянно теплая погода на улице. Однако, если вы хотите посеять его в теплице, то можно сделать это на 2-3 недели раньше. Редис сможет прорастать даже при минимальных плюсовых температурах. Однако, для наилучшего результата, чтобы корень хорошо сформировался необходимо около +15 градусов.

Как правильно посадить семена редиса

Запомните, что сеять редис нужно не на солнечном месте. Грядки должны быть в тени в первой или же второй половине дня. Для редиса почва подойдет рыхлая, но она должна быть питательная и легкая одновременно.

Садоводы рекомендуют, чтобы редис имел большой урожай, лучше подготовить грядки осенью, чтобы весной при плюсовой температуре сразу можно было начинать посев. Однако, не переживайте, ведь землю можно подготовить и за 2 недели до посева редиса.

Выращивать редис рекомендуют на грядках рядками на расстоянии 15-20 см друг от друга. Сеять семена стоит на глубину около 3 см.

Чтобы редис вырос сочным и хрустящим, необходимо его поливать. Стоит наблюдать, что земля не пересыхала, а была слегка влажная.

Сколько времени сходит редиска

Если на улице температуре 4-5 градусов тепла, а ночью иногда бывают заморозки, то прорастание редисок отложится на три недели. Плоды редиса созревают быстро. Уже через 20 дней после появления первых всходов, дальнейшее прорастание уйдет от трех до 12 дней.

Если заморозки будут достигать минус пяти градусов, морозостойкие растения, хоть и попытаются прорасти, однако, развиваться не будут.

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