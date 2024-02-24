'Пальчики оближешь': как засолить красную рыбу в домашних условиях

Как быстро засолить красную рыбу - узнайте в материале Главреда, как поразить гостей вкусным деликатесом.

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Как засолить красную рыбу / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Какая соль нужна для засолки красной рыбы, чтобы вкус раскрылся и был насыщен. Известно, что для засолки красной рыбы лучше использовать природную морскую соль. Эта соль производится только естественным путем выпаривания морской воды. Поэтому в этих кристаллах соли сохраняются полезные морские свойства.

Как правильно засолить красную рыбу

Чтобы засолить вкусную рыбу, для начала стоит выбрать лучшую рыбину. Самая вкусная соленая рыба будет из семги и форели. Стоит помнить, что дома можно солить любую красную рыбу, которая вам доступна.

Если вы приобрели замороженную красную рыбу - не беда, ведь замороженная рыба также хорошо подойдет к засолке. Кстати, с замороженной рыбой чуточку меньше работы на ее разделку. Также известно, что в замороженной рыбе погибают различные возможные паразиты.

Для того, чтобы правильно разделать красную рыбу на филе стоит тщательно почистить рыбу и почистить брюшную полость. Нужно отрезать хвост и голову рыбы. Тщательно очистить чешую и хорошо промыть рыбу водой.

Следующий этап - разделка рыбы на филе. Стоит начать с надреза позвоночника вдоль. Пальцами нужно осторожно позвоночник отделить, дойдя до позвоночника отделите мясо спинки от косточек. Нужно убирать все пленки и обязательно вырезать плавники. Так, у вас должно получиться две половинки филе красной рыбы на кожуре.

Как и сколько солить красную рыбу

Чтобы быстро засолить красную рыбу стоит нарезать ее на небольшие кусочки. Если вы хотите получить слабосоленую красную рыбу, то стоит подождать 9-10 часов. Для лучшего эффекта и вкуса стоит оставить рыбу засаливаться на двое суток.

Когда рыба уже готова, стоит слить сок в котором она мариновалась, который дала рыба. Если вы не будете сразу подавать всю рыбу, то лучше после засолки смазать ее маслом без запаха и переместить в другой контейнер. Вот так просто можно получить вкусное и нежное филе красной рыбы.

Соленая красная рыба - отличный вариант закуски, начинки для блинов и бутербродов.

Сколько соли и сахара на 1 кг красной рыбы

На один килограмм красной рыбы нужно 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку сахара. Перед нанесением на рыбу, стоит соль и сахар предварительно смешать. Туда также можно добавить молотый перец, для насыщенного вкуса.

Смотрите видео о том, как правильно засолить красную рыбу:

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