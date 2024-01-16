Вкус поразит всех: как засолить скумбрию в домашних условиях

Засолить скумбрию легко и вкусно - узнайте в материале Главреда невероятные рецепты приготовления рыбы.

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Как приготовить скумбрию / коллаж: Главред, скриншот: видео Youtube

Как засолить скумбрию, чтобы родные и гости были довольны - существуют много рецептов, но стоит знать все тонкости блюда. Это очень популярное блюдо на украинском столе, однако есть важные нюансы, которые сделают скумбрию нежной и сочной.

Опытная хозяйка в своем Youtube-канале рассказала о тонкостях засолки скумбрии. Юлия подчеркнула, что для лучшего результата стоит выбрать замороженную скумбрию.

Как засолить скумбрию классический рецепт

Скумбрию солить можно кусочками и использовать "сухой" или "мокрый" способ. Для начала замороженную рыбу нужно разморозить, чтобы лишняя вода сошла. Засолить рыбу можно с водой, и без.

Для "мокрого" способа необходимо взять полтора литра холодной воды и добавить стакан соли, 1/2 стакана уксуса, 1/2 стакана сахара - все это тщательно размешать до полного растворения.

Две скумбрии надо нарезать кусочками шириной 3 см, а затем выложить в рассол. Все это необходимо оставить на 3-4 часа под гнет. Затем стоит слить маринад, добавить туда порезанный кольцами лук, несколько лавровых листочков, черный перец (горошек) и залить растительным маслом. После этого нужно выдержать рыбу еще 12 часов и готово.

Для "сухого" метода нужно приготовить две скумбрии и порезать ее кусочками. Однако, если рыба влажная, лучше промокнуть ее бумажными полотенцами. Для специй стоит взять столовую ложку соли, 1/2 столовой ложки сахара, приправа к рыбе по вкусу. Все это тщательно перемешать и плотно вложить в банку - отправить в холодильнике на 24 часа и можно смаковать.

Как засолить скумбрию в рассоле

Вкусная скумбрия засоленная в рассоле будет вкусной находкой для хозяек, ведь приготовить ее очень легко и быстро. Чтобы при засолке скумбрии не возникло проблем, стоит выбирать рыбу не менее 300 граммов, потому что меньшие могут получиться сухими. Идеально подойдет свежая или свежемороженая скумбрия.

Для начала необходимо очистить рыбу - удалить внутренности.

Для приготовления рассола нужно: вскипятить воду, добавить туда соль, сахар, перец горошком и лавровый лист. После растворения ингредиентов, нужно охладить маринад.

Скумбрию нужно выложить спиной вниз, чтобы она вся была в рассоле. Через пять часов нужно поставить кастрюлю к холодильнику.

В холодильнике рыба должна мариноваться еще двое суток. В конце засолки нужно перевернуть скумбрию животом вниз на 2 часа и можно подавать к столу.

Смотрите видео, как засолить скумбрию:

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