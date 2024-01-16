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Вкус поразит всех: как засолить скумбрию в домашних условиях

Юлия Закрепа
16 января 2024, 16:25
Засолить скумбрию легко и вкусно - узнайте в материале Главреда невероятные рецепты приготовления рыбы.
Вкус поразит всех: как засолить скумбрию в домашних условиях
Как приготовить скумбрию / коллаж: Главред, скриншот: видео Youtube

Как засолить скумбрию, чтобы родные и гости были довольны - существуют много рецептов, но стоит знать все тонкости блюда. Это очень популярное блюдо на украинском столе, однако есть важные нюансы, которые сделают скумбрию нежной и сочной.

Опытная хозяйка в своем Youtube-канале рассказала о тонкостях засолки скумбрии. Юлия подчеркнула, что для лучшего результата стоит выбрать замороженную скумбрию.

Как засолить скумбрию классический рецепт

Скумбрию солить можно кусочками и использовать "сухой" или "мокрый" способ. Для начала замороженную рыбу нужно разморозить, чтобы лишняя вода сошла. Засолить рыбу можно с водой, и без.

Для "мокрого" способа необходимо взять полтора литра холодной воды и добавить стакан соли, 1/2 стакана уксуса, 1/2 стакана сахара - все это тщательно размешать до полного растворения.

Две скумбрии надо нарезать кусочками шириной 3 см, а затем выложить в рассол. Все это необходимо оставить на 3-4 часа под гнет. Затем стоит слить маринад, добавить туда порезанный кольцами лук, несколько лавровых листочков, черный перец (горошек) и залить растительным маслом. После этого нужно выдержать рыбу еще 12 часов и готово.

Для "сухого" метода нужно приготовить две скумбрии и порезать ее кусочками. Однако, если рыба влажная, лучше промокнуть ее бумажными полотенцами. Для специй стоит взять столовую ложку соли, 1/2 столовой ложки сахара, приправа к рыбе по вкусу. Все это тщательно перемешать и плотно вложить в банку - отправить в холодильнике на 24 часа и можно смаковать.

Как засолить скумбрию в рассоле

Вкусная скумбрия засоленная в рассоле будет вкусной находкой для хозяек, ведь приготовить ее очень легко и быстро. Чтобы при засолке скумбрии не возникло проблем, стоит выбирать рыбу не менее 300 граммов, потому что меньшие могут получиться сухими. Идеально подойдет свежая или свежемороженая скумбрия.

  • Для начала необходимо очистить рыбу - удалить внутренности.
  • Для приготовления рассола нужно: вскипятить воду, добавить туда соль, сахар, перец горошком и лавровый лист. После растворения ингредиентов, нужно охладить маринад.
  • Скумбрию нужно выложить спиной вниз, чтобы она вся была в рассоле. Через пять часов нужно поставить кастрюлю к холодильнику.
  • В холодильнике рыба должна мариноваться еще двое суток. В конце засолки нужно перевернуть скумбрию животом вниз на 2 часа и можно подавать к столу.

Смотрите видео, как засолить скумбрию:

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