Вкус поразит всех: как засолить скумбрию в домашних условиях

Как засолить скумбрию, чтобы родные и гости были довольны - существуют много рецептов, но стоит знать все тонкости блюда. Это очень популярное блюдо на украинском столе, однако есть важные нюансы, которые сделают скумбрию нежной и сочной.
Опытная хозяйка в своем Youtube-канале рассказала о тонкостях засолки скумбрии. Юлия подчеркнула, что для лучшего результата стоит выбрать замороженную скумбрию.
Как засолить скумбрию классический рецепт
Скумбрию солить можно кусочками и использовать "сухой" или "мокрый" способ. Для начала замороженную рыбу нужно разморозить, чтобы лишняя вода сошла. Засолить рыбу можно с водой, и без.
Для "мокрого" способа необходимо взять полтора литра холодной воды и добавить стакан соли, 1/2 стакана уксуса, 1/2 стакана сахара - все это тщательно размешать до полного растворения.
Две скумбрии надо нарезать кусочками шириной 3 см, а затем выложить в рассол. Все это необходимо оставить на 3-4 часа под гнет. Затем стоит слить маринад, добавить туда порезанный кольцами лук, несколько лавровых листочков, черный перец (горошек) и залить растительным маслом. После этого нужно выдержать рыбу еще 12 часов и готово.
Для "сухого" метода нужно приготовить две скумбрии и порезать ее кусочками. Однако, если рыба влажная, лучше промокнуть ее бумажными полотенцами. Для специй стоит взять столовую ложку соли, 1/2 столовой ложки сахара, приправа к рыбе по вкусу. Все это тщательно перемешать и плотно вложить в банку - отправить в холодильнике на 24 часа и можно смаковать.
Как засолить скумбрию в рассоле
Вкусная скумбрия засоленная в рассоле будет вкусной находкой для хозяек, ведь приготовить ее очень легко и быстро. Чтобы при засолке скумбрии не возникло проблем, стоит выбирать рыбу не менее 300 граммов, потому что меньшие могут получиться сухими. Идеально подойдет свежая или свежемороженая скумбрия.
- Для начала необходимо очистить рыбу - удалить внутренности.
- Для приготовления рассола нужно: вскипятить воду, добавить туда соль, сахар, перец горошком и лавровый лист. После растворения ингредиентов, нужно охладить маринад.
- Скумбрию нужно выложить спиной вниз, чтобы она вся была в рассоле. Через пять часов нужно поставить кастрюлю к холодильнику.
- В холодильнике рыба должна мариноваться еще двое суток. В конце засолки нужно перевернуть скумбрию животом вниз на 2 часа и можно подавать к столу.
Смотрите видео, как засолить скумбрию:
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