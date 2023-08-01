Улетает на ура: быстрая намазка из 3 ингредиентов с восхитительным вкусом - рецепт

Невероятно вкусная намазка на хлеб из баклажан. Рецепт паштета из баклажан, который сведет с ума всех.

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Восхитительная намазка на хлеб рецепт / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Сезон баклажанов в самом разгаре. Сегодня предлагаем узнать простейший рецепт уникальной закуски. Такой рецепт еще называют паштет из баклажанов.

Закуска из баклажан замечательно подойдет для перекуса и на праздничный стол.

Попробуйте рецепт такой намазки, получается очень вкусно.

Намазка из баклажан за 5 минут - рецепт закуски

Вам понадобится:

Баклажаны - 1 шт

Чеснок - по вкусу

Петрушка

Укроп

Сок лимона - 1 чайная ложка

Сахар

Соль

Грецкие орехи или кешью - 50 гр

Растительное масло

Баклажан хорошо помыть, отрезать верхушки и несколько раз проткнуть вилкой.

Смазать баклажан растительным или оливковым маслом.

Форму для запекания застелить фольгой, переложить баклажан.

3 зубчика чеснока положить в фольгу, посолить и немного полить маслом. Завернуть чеснок в фольгу.

Баклажан и чеснок отправить в духовку на 25 минут при 180 градусах.

Обжарить 5 минут на сухой сковороде орехи кешью или грецкие.

Достаем баклажан и чеснок, даем в фольге остыть.

Снимаем с баклажана кожицу, порезать кубиками.

Отправить баклажан в блендер, немного добавить чеснока, орехи, сахар, соль, петрушка, укроп.

Взбить блендером намазку, переложить в чистую баночку, немного добавить сахара и лимонного сока.

Намазку из баклажан подавать на хрустящих гренках.

Смотрите видео, как готовить паштет из баклажан.

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