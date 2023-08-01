Улетает на ура: быстрая намазка из 3 ингредиентов с восхитительным вкусом - рецепт

Сезон баклажанов в самом разгаре. Сегодня предлагаем узнать простейший рецепт уникальной закуски. Такой рецепт еще называют паштет из баклажанов.
Закуска из баклажан замечательно подойдет для перекуса и на праздничный стол.
Попробуйте рецепт такой намазки, получается очень вкусно.
Намазка из баклажан за 5 минут - рецепт закуски
Вам понадобится:
- Баклажаны - 1 шт
- Чеснок - по вкусу
- Петрушка
- Укроп
- Сок лимона - 1 чайная ложка
- Сахар
- Соль
- Грецкие орехи или кешью - 50 гр
- Растительное масло
Баклажан хорошо помыть, отрезать верхушки и несколько раз проткнуть вилкой.
Смазать баклажан растительным или оливковым маслом.
Форму для запекания застелить фольгой, переложить баклажан.
3 зубчика чеснока положить в фольгу, посолить и немного полить маслом. Завернуть чеснок в фольгу.
Баклажан и чеснок отправить в духовку на 25 минут при 180 градусах.
Обжарить 5 минут на сухой сковороде орехи кешью или грецкие.
Достаем баклажан и чеснок, даем в фольге остыть.
Снимаем с баклажана кожицу, порезать кубиками.
Отправить баклажан в блендер, немного добавить чеснока, орехи, сахар, соль, петрушка, укроп.
Взбить блендером намазку, переложить в чистую баночку, немного добавить сахара и лимонного сока.
Намазку из баклажан подавать на хрустящих гренках.
Смотрите видео, как готовить паштет из баклажан.
Читайте также: