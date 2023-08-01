УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Улетает на ура: быстрая намазка из 3 ингредиентов с восхитительным вкусом - рецепт

Мария Тупик
1 августа 2023, 16:12 обновлено 1 августа, 16:15
80
Невероятно вкусная намазка на хлеб из баклажан. Рецепт паштета из баклажан, который сведет с ума всех.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Восхитительная намазка на хлеб рецепт
Восхитительная намазка на хлеб рецепт / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Сезон баклажанов в самом разгаре. Сегодня предлагаем узнать простейший рецепт уникальной закуски. Такой рецепт еще называют паштет из баклажанов.

Закуска из баклажан замечательно подойдет для перекуса и на праздничный стол.

Попробуйте рецепт такой намазки, получается очень вкусно.

Намазка из баклажан за 5 минут - рецепт закуски

Вам понадобится:

  • Баклажаны - 1 шт
  • Чеснок - по вкусу
  • Петрушка
  • Укроп
  • Сок лимона - 1 чайная ложка
  • Сахар
  • Соль
  • Грецкие орехи или кешью - 50 гр
  • Растительное масло

Баклажан хорошо помыть, отрезать верхушки и несколько раз проткнуть вилкой.

Смазать баклажан растительным или оливковым маслом.

Форму для запекания застелить фольгой, переложить баклажан.

3 зубчика чеснока положить в фольгу, посолить и немного полить маслом. Завернуть чеснок в фольгу.

Баклажан и чеснок отправить в духовку на 25 минут при 180 градусах.

Обжарить 5 минут на сухой сковороде орехи кешью или грецкие.

Достаем баклажан и чеснок, даем в фольге остыть.

Снимаем с баклажана кожицу, порезать кубиками.

Отправить баклажан в блендер, немного добавить чеснока, орехи, сахар, соль, петрушка, укроп.

Взбить блендером намазку, переложить в чистую баночку, немного добавить сахара и лимонного сока.

Намазку из баклажан подавать на хрустящих гренках.

Смотрите видео, как готовить паштет из баклажан.

Читайте также:

рецепт закуски баклажаны рецепт интересные новости
Реклама

Главное за день

Атакуют сразу 3 циклона: Украину зальет грозовыми ливнями

Атакуют сразу 3 циклона: Украину зальет грозовыми ливнями

16:45 Синоптик
Россия меняет тактику у Бахмута: враги переодеваются в форму ВСУ

Россия меняет тактику у Бахмута: враги переодеваются в форму ВСУ

15:36 Украина
Удары по Москве приближают крах Путина, РФ придется оголить фронт - Сунгуровский

Удары по Москве приближают крах Путина, РФ придется оголить фронт - Сунгуровский

15:15 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

17:02

Танцор Влад Яма ответил, не хочет ли он на фронт

17:01

"Леди со стальными нервами": на войне погибла 34-летняя защитница и молодая мама

16:45

Атакуют сразу 3 циклона: Украину зальет грозовыми ливнями

16:44

Голос країни-13: топ фактов, которые вы хотели знать о новом европейском сезоне

16:40

Не узнать: как сейчас выглядит резко постаревшая Ольга Николаевна со Сватов

Удары по Москве приближают крах Путина, РФ придется оголить фронт - СунгуровскийУдары по Москве приближают крах Путина, РФ придется оголить фронт - Сунгуровский
16:37

Почему желтеет белая одежда в шкафу: причины и способы избавиться от неприятности

16:36

"Слабое ПВО": эксперт объяснил, мог ли украинский дрон атаковать Москву

16:25

"Мне безразлично на Украину": украинский певец в Европе пожаловался на душевное состояние

16:13

"Знакомьтесь, Марсель": Тимур Мирошниченко впервые показал лицо приемного сына

Реклама
16:12

Улетает на ура: быстрая намазка из 3 ингредиентов с восхитительным вкусом - рецептВидео

16:00

Почему 2 августа нельзя смотреть в зеркало и на свою тень: приметы и запреты

15:47

"Силы на поле боя равны": начальник Генштаба Эстонии оценил, когда будет прорыв ВСУ

15:42

Загадка для тех, кто любит кошек: нужно найти хвостатого любимца в комнате

15:38

ВСУ могут сломать "хребет" оккупантам на юге уже до октября - АрестовичВидео

15:36

Россия меняет тактику у Бахмута: враги переодеваются в форму ВСУ

15:22

Защитник Азовстали Дианов показал, как гулял с Кевином Костнером

15:13

Гороскоп на август 2023 года для Стрельцов: астролог назвала день исполнения мечтыВидео

15:01

Маньяк насиловал похищенную девушку целых 14 лет: сбежать ей помогла мать мужчины

14:53

Умер "Пи-Ви Херман" - актер и комик Пол Рубенс

14:51

В Украине поменяли правила получения водительских прав: что теперь будет иначе

Реклама
14:47

Уход за розами в августе: что обязательно нужно сделать в последний месяц лета

14:35

Обалденные огурцы на зиму: бутербродный способ, как в Макдональдсе

14:33

Стиль от Евы Мендес: актриса показала модный аутфит из кухонных губок

14:28

Как православное российское ПВО не способно защитить Москва-Ситимнение

14:25

Украину накроет сразу 3 шторма: календарь магнитных бурь на август

14:17

В Госдуме придумали месть за атаку дронов на Москву: Гурулев назвал цель

14:11

"Угроза существует": Песков отреагировал на атаку Москвы и предостерег россиян

14:10

В Украине изменились правила пополнения мобильного счета: что нужно знать всем

13:58

Во Львове суд наказал парня, который на всю громкость в джипе слушал Лепса

13:45

Бывшая невестка Елизаветы II впервые появилась на публике после мастэктомии

13:39

Почему неправильно говорить "картина написана маслом": Авраменко объяснил ошибкуВидео

13:35

Как убрать пестициды из покупных фруктов: девушка показала простой способ

13:34

"Строят себе "православный Талибан": Загородний оценил шансы развала РФВидео

12:51

У Украины есть план на случай гибели Зеленского: СМИ рассказали, кто будет руководить

12:51

Не мусор, а полезная вещь: что можно сделать из ненужных пробок от бутылок

12:50

Кому отменили выплаты ВПЛ: что случилось с деньгами для переселенцев

12:47

"Повторение войны": эксперт раскрыл, почему Россия стремится к переговорам и чем это грозит

12:43

В Украине поменяли правила пополнения карт через терминалы: как положить деньги

12:26

РФ обстреляла больницу в центре Херсона: погиб молодой врач, ранена медсестра

12:22

Дженнифер Лопес в мини-бикини и бриллиантах показала стильный пляжный лук

Реклама
12:05

США заключили соглашение с Болгарией и Южной Кореей о поставках Украине боеприпасов - FT

12:03

Кабаева прыгнула б с 10-го этажа: тренерша из РФ похвасталась своим влиянием на любовницу Путина

11:58

"Война перейдет на территорию России": у Зеленского прокомментировали атаку по Москве

11:53

Данилко поведал, как Сердючку пытались купить в России

11:34

Белое мокрое платье и волны: Меган Фокс восхитила новыми фото

11:30

Девушка показала, как прочистить трубу канализации: нужно всего 2 ингредиентаВидео

11:23

Беларусь готовится массово производить у себя иранские дроны Shahed - ISW

11:22

"Путину придется посадить 100 тысяч человек": Загородний объяснил, что значит арест СуровикинаВидео

11:16

Россия уже не может остановить Украинумнение

10:47

Открыли огонь на поражение: диверсанты РФ ночью штурмовали границу в Черниговской области

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять