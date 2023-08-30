На вкус будет лучше оливок: как консервировать виноград на зиму - необычный рецепт

Консервированный виноград заменит одну из самых популярных закусок.

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Как консервировать виноград / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Виноград на зиму консервируют немногие, поскольку эта ягода сейчас доступна в любое время года. Но если вы выращиваете виноград на даче, то в случае богатого урожая можно сделать и заготовку. Тем более что такое лакомство очень полезно, а один рецепт настолько необычен, что точно удивит и домочадцев, и гостей.

Чем полезен консервированный виноград? Он восстанавливает энергетический потенциал и гидробаланс, снижает уровень холестерина, улучшает обмен веществ и разрушает камни в почках.

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Как консервировать виноград

Рецепт очень прост, и понадобятся всего лишь три ингредиента:

ягоды винограда – 700 г;

сахар – 1 стакан;

вода – 2 л.

Итак, как закатать виноград? Ягоды нужно помыть, удалить веточки и виноградины с изъянами. Выложить в стерилизованную банку.

Воду вскипятить. Кипятком залить виноград и накрыть банки крышкой.

Через 20 минут воду нужно слить в кастрюлю, добавить сахар и еще раз вскипятить.

Далее сироп разлить по банкам с ягодами и закатать простерилизованными крышками.

Банку перевернуть вниз горлышком и накрыть теплым одеялом до полного остывания.

Как консервировать виноград под оливки

Виноград можно консервировать не только с сахаром. В зависимости от маринада он может по вкусу даже напоминать оливки. Такая необычная закуска станет изюминкой любого застолья.

Вам понадобится:

виноград зеленый - 450 г;

душистый перец горошком - 2 шт.;

чёрный перец горошком - 5 - 6 шт.;

уксус столовый 9% - 2 ст. л.;

гвоздика - 1 - 2 бутона;

лавровый лист - 1 шт.;

сахар - 1 ст. л.;

соль - 0,5 ст. л.;

вода 0,3 л.

Чтоб закрыть виноград под оливки, понадобится зеленый сорт / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Как закрыть виноград:

Банки и крышки простерилизйуйте.

Виноград тщательно вымойте и отделите ягоды от веточек. Виноград желательно брать без косточек.

В банку уложите все пряности и виноград, залейте кипятком. Закройте банку крышкой.

Через 10 минут нужно слить жидкость в кастрюлю и довести до кипения.

Добавьте сахар и соль и кипятите до растворения кристалликов.

В банку к винограду влейте уксус.

Когда рассол покипит пару минут, разлейте по банкам и закатайте.

Заготовку нужно остудить при комнатной температуре и убрать на хранение.

Джем из винограда

Варенье из винограда получается очень вкусное, ароматное и в меру сладкое. Оно отлично подойдет к блинчикам, оладьям, мороженому и запеканкам.

Джем из винограда можно готовить из ягод любых сортов. Для начала хорошо промойте виноград, снимите его с грозди и удалите все испорченные ягоды.

Пересыпьте виноград в посуду для варки.

Ягоды необходимо немного подавить либо толкушкой, либо руками, чтобы выделился сок.

Доведите ягоды до кипения и варите примерно 15 минут на небольшом огне под крышкой.

Проваренные ягоды винограда нужно протереть через мелкое сито, чтобы удалить косточки и шкурку.

Мякоть с соком перелейте в сотейник, добавьте сахар и доведите до кипения.

Варите на умеренном огне 20-30 минут. Пенку с варенья нужно снимать.

Чем дольше уваривать, тем гуще получится джем.

Примерно через 20 минут джем из винограда будет готов. Горячее варенье разлейте по стерильным банкам, плотно закупорьте крышками, переверните и укутайте до полного остывания.

Для хранения джема из винограда лучше всего подойдет темное прохладное место.

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