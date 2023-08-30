На вкус будет лучше оливок: как консервировать виноград на зиму - необычный рецепт

Виноград на зиму консервируют немногие, поскольку эта ягода сейчас доступна в любое время года. Но если вы выращиваете виноград на даче, то в случае богатого урожая можно сделать и заготовку. Тем более что такое лакомство очень полезно, а один рецепт настолько необычен, что точно удивит и домочадцев, и гостей.
Чем полезен консервированный виноград? Он восстанавливает энергетический потенциал и гидробаланс, снижает уровень холестерина, улучшает обмен веществ и разрушает камни в почках.
Как консервировать виноград
Рецепт очень прост, и понадобятся всего лишь три ингредиента:
- ягоды винограда – 700 г;
- сахар – 1 стакан;
- вода – 2 л.
Итак, как закатать виноград? Ягоды нужно помыть, удалить веточки и виноградины с изъянами. Выложить в стерилизованную банку.
Воду вскипятить. Кипятком залить виноград и накрыть банки крышкой.
Через 20 минут воду нужно слить в кастрюлю, добавить сахар и еще раз вскипятить.
Далее сироп разлить по банкам с ягодами и закатать простерилизованными крышками.
Банку перевернуть вниз горлышком и накрыть теплым одеялом до полного остывания.
Как консервировать виноград под оливки
Виноград можно консервировать не только с сахаром. В зависимости от маринада он может по вкусу даже напоминать оливки. Такая необычная закуска станет изюминкой любого застолья.
Вам понадобится:
- виноград зеленый - 450 г;
- душистый перец горошком - 2 шт.;
- чёрный перец горошком - 5 - 6 шт.;
- уксус столовый 9% - 2 ст. л.;
- гвоздика - 1 - 2 бутона;
- лавровый лист - 1 шт.;
- сахар - 1 ст. л.;
- соль - 0,5 ст. л.;
- вода 0,3 л.
Как закрыть виноград:
Банки и крышки простерилизйуйте.
Виноград тщательно вымойте и отделите ягоды от веточек. Виноград желательно брать без косточек.
В банку уложите все пряности и виноград, залейте кипятком. Закройте банку крышкой.
Через 10 минут нужно слить жидкость в кастрюлю и довести до кипения.
Добавьте сахар и соль и кипятите до растворения кристалликов.
В банку к винограду влейте уксус.
Когда рассол покипит пару минут, разлейте по банкам и закатайте.
Заготовку нужно остудить при комнатной температуре и убрать на хранение.
Джем из винограда
Варенье из винограда получается очень вкусное, ароматное и в меру сладкое. Оно отлично подойдет к блинчикам, оладьям, мороженому и запеканкам.
Джем из винограда можно готовить из ягод любых сортов. Для начала хорошо промойте виноград, снимите его с грозди и удалите все испорченные ягоды.
Пересыпьте виноград в посуду для варки.
Ягоды необходимо немного подавить либо толкушкой, либо руками, чтобы выделился сок.
Доведите ягоды до кипения и варите примерно 15 минут на небольшом огне под крышкой.
Проваренные ягоды винограда нужно протереть через мелкое сито, чтобы удалить косточки и шкурку.
Мякоть с соком перелейте в сотейник, добавьте сахар и доведите до кипения.
Варите на умеренном огне 20-30 минут. Пенку с варенья нужно снимать.
Чем дольше уваривать, тем гуще получится джем.
Примерно через 20 минут джем из винограда будет готов. Горячее варенье разлейте по стерильным банкам, плотно закупорьте крышками, переверните и укутайте до полного остывания.
Для хранения джема из винограда лучше всего подойдет темное прохладное место.
Ранее Главред писал, что можно и нельзя сажать возле лозы для хорошего урожая.
Вам также может быть интересно:
- Консервированная кукуруза на зиму: самый вкусный рецепт
- Можно ли консервировать с йодированной солью: как это повлияет на вкус овощей
- 3 продукта, которые нельзя консервировать в домашних условиях