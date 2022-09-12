Поможет один дешевый ингредиент: как сделать, чтобы рыба не прилипала и не разваливалась на сковороде

Самый вкусный рецепт рыбы на скорую руку. Удивительно простой рецепт с лимоном в сливочном масле.
Многие хозяйки не любят готовить рыбу, поскольку она разваливается, приливает и блюдо не получается. Чтобы такого не происходило, Главред расскажет удивительный лайфхак для приготовления рыбы.
С таким способом, ваши блюда из рыбы станут вкуснейшими.
Гурманы очень любят жареную рыбу с лимоном. Именно этот ингредиент восхитительно сочетается с разными видами рыбы. А еще, в рыбе очень много полезных микроэлементов: калий, железо, фосфор.
Чтобы все эти полезные витамины не исчезли и вы насладились превосходным вкусом рыбы, стоит знать небольшие хитрости.
Никогда не готовьте рыбу без соли. Если рыба прилипает к сковороде, то вы можете испортить, и блюдо, и сковороде.
Как пожарить рыбу: чтобы не пригорела и не приставала к сковороде
Перед тем, как налить на сковороду растительное масло, добавьте пару капель лимонного сока. Этот дешевый способ позволит рыбе не только не развалиться, но и добавит вкуса.
Чтобы рыба не прилипала к сковороде, нужно добавить щепотку обычной соли.
Жареная рыба в масле с лимоном - рецепт
Вам понадобится:
- Филе хека или минтая - 3 шт
- Сливочное масло
- Мука
- Лимон - 3 дольки
- Укроп
Рыбу разморозить, удалить косточки и помыть.
Просеять 3 столовые ложки муки и обвалять рыбу с двух сторон.
Растопить 50 грамм сливочного масла и добавить лимонный сок.
Разогреть сковороду и обжарить на сливочном масле с лимоном рыбу с 2 сторон.
Разогреть духовку до 160 градусов.
Достаем рыбу и перекладываем каждый кусочек в фольгу. Посыпаем солью и добавляем дольки лимона.
Завернуть рыбу и отправить на 15 минут в духовку.
Достаем рыбу и посыпаем рубленной зеленью.
Читайте также:
- Самые вкусные моченые яблоки в банках: изумительно простой рецепт
- Необыкновенная закуска на зиму: простой рецепт за 10 минут
- Самый вкусный и очень полезный зимний салат на скорую руку: быстрый рецепт за 10 минут