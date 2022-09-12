Поможет один дешевый ингредиент: как сделать, чтобы рыба не прилипала и не разваливалась на сковороде

Почему рыба разваливается и прилипает / pixabay

Многие хозяйки не любят готовить рыбу, поскольку она разваливается, приливает и блюдо не получается. Чтобы такого не происходило, Главред расскажет удивительный лайфхак для приготовления рыбы.

С таким способом, ваши блюда из рыбы станут вкуснейшими.

Гурманы очень любят жареную рыбу с лимоном. Именно этот ингредиент восхитительно сочетается с разными видами рыбы. А еще, в рыбе очень много полезных микроэлементов: калий, железо, фосфор.

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Чтобы все эти полезные витамины не исчезли и вы насладились превосходным вкусом рыбы, стоит знать небольшие хитрости.

Никогда не готовьте рыбу без соли. Если рыба прилипает к сковороде, то вы можете испортить, и блюдо, и сковороде.

Как пожарить рыбу: чтобы не пригорела и не приставала к сковороде

Перед тем, как налить на сковороду растительное масло, добавьте пару капель лимонного сока. Этот дешевый способ позволит рыбе не только не развалиться, но и добавит вкуса.

Чтобы рыба не прилипала к сковороде, нужно добавить щепотку обычной соли.

Жареная рыба в масле с лимоном - рецепт

Вам понадобится:

Филе хека или минтая - 3 шт

Сливочное масло

Мука

Лимон - 3 дольки

Укроп

Рыбу разморозить, удалить косточки и помыть.

Просеять 3 столовые ложки муки и обвалять рыбу с двух сторон.

Растопить 50 грамм сливочного масла и добавить лимонный сок.

Разогреть сковороду и обжарить на сливочном масле с лимоном рыбу с 2 сторон.

Разогреть духовку до 160 градусов.

Достаем рыбу и перекладываем каждый кусочек в фольгу. Посыпаем солью и добавляем дольки лимона.

Завернуть рыбу и отправить на 15 минут в духовку.

Достаем рыбу и посыпаем рубленной зеленью.

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