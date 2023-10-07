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Как вкусно засолить сало, чтобы было мягкое: вы будете удивлены вкусом

Юлия Куришко
7 октября 2023, 00:20 обновлено 7 октября, 00:27
Хранение сала и вкусные рецепты - Главред собрал интересные рецепты засолки сала и поделился ими с читателями.
Как вкусно засолить сало, чтобы было мягкое: вы будете удивлены вкусом
Как вкусно засолить сало/коллаж: Главред, скриншоты: instagram / vitaliy_mostoviy, Youtube

Сколько времени нужно солить сало - опытные хозяйки и хозяева имеют свои рецепты и секреты приготовления сала. Для начала нужно обратить внимание на толщину, структуру, аромат и цвет сала. Все это зависит для дальнейшего приготовления и вкуса сала. Семейная пара Иван и Лариса на своем Youtube-канале поделились рецептом вкусного соления сала.

Какой солью солить сало в домашних условиях

Сначала сало стоит хорошо очистить от возможной грязи - нужно просто поскрести ножом. Если вы решили его промыть, то стоит обязательно высушить его с помощью бумажных полотенец.

Сало нужно нарезать на средние куски, небольшого размера, чтобы оно лучше пропиталось солью. Также рекомендовано через 4-6 сантиметров делать надрезы и тщательно натереть солью со всех сторон.

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Лучше всего для соления сала подходит каменная соль, крупного помола. Опытные хозяева добавляют пикантности салу с помощью разнообразных специй.

Как засолить сало с паприкой

Для воплощения этого вкусного рецепта сала, нужна только паприка и соль. Стоит взять 500 г сала и тщательно обвалять кусок в 200 г соли и посыпать со всех сторон 150 г паприки. Затем нужно переложить сало в миску с крышкой и закрыть. Сало стоит оставить в таком состоянии и поставить в холодильник на 2-3 дня.

После того, как вы достали сало из холодильника оно должно быть твердое - это признак его готовности к потреблению. Просто нужно отряхнуть лишнюю соль и все.

Как сделать сало мягким в домашних условиях

Для того, чтобы сало было мягким, то стоит приготовить его по горячему методу. Лучше всего подойдет сало с прорастанием. Нужно нарезать 1 килограмм сала крупными кусками и залить его водой - проварить 2-3 минуты. К воде стоит добавить 4-5 столовых ложек соли, а затем оставить сало на 12 часов в этом растворе.

После того, как прошло 12 часов, нужно высушить сало и натереть его различными приправами. Лучше всего подойдут: жгучий красный перец, соль крупного помола, куркума, сушеный укроп, корица, мускатный орех, немного гвоздики, кориандр и хмели-сунели.

Сало стоит завернуть в пищевую пленку и на 24 часа оставить в холодильнике для насыщения вкуса. Затем он готов к употреблению.

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