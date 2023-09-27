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Можно ли кушать сало на ночь и не поправляться: диетологи дали советы

Яна Ставская
27 сентября 2023, 02:30
Сало рекомендуют употреблять даже людям, которые соблюдают диету. Читайте, когда лучше есть сало - утром или вечером.
сало
Можно ли кушать каждый день сало? Диетологи дали важные советы / Коллаж: Главред, Фото: instagram/salomeat, ua.depositphotos.com

Прием сала очень индивидуален и зависит, в первую очередь, от вашего здоровья и намерений. Однако есть общие рекомендации диетологов, которые следует соблюдать, чтобы не испортить себе желудок. Узнавайте на Главреде, как и когда правильно есть сало.

Врачи допускают прием сала утром или вечером. Однако, если вы, примером, ведете активный образ жизни, то есть, с утра уже в движении, тогда сало лучше кушать утром. И наоборот - если утром и на обед вы почти ничего не кушали, то на ужин немного сала можно употребить.

В сале много витаминов А, D, E, а также насыщенных жирных кислот.

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сало
Узнавайте, для чего нужно есть сало с утра / Коллаж: Главред, Фото: Instagram/uspehnakuhne, pixabay

Когда лучше есть сало - утром или вечером - совет диетологов

Для чего нужно есть сало с утра? 10-30 г сала в это время суток поможет вам получить необходимый заряд бодрости на начало дня. Кроме того, оно стимулирует выработке желчи для лучшего пищеварения.

Также сало с утра можно есть перед физической нагрузкой, например - тренировками в зале.

А вот когда нельзя есть сало, так это при хронических заболеваниях. Такой завтрак противопоказан людям с ожирением, атеросклерозом, заболеванием печени, хроническим панкреатитом и нарушением холестеринового обмена.

Употребляйте сало с зеленью, овощами, растительным белком.

Прежде всего стоит слушать свой организм. Некоторые люди не переносят слишком жирные завтраки, другие наоборот - сильно страдают из-за "тяжелого" ужина.

Почему полезно есть сало на ночь - раскрыт важный нюанс

Некоторые диетологи советуют "разбавлять" ужин салом (до 10 г). Несмотря на все существующие мифы вокруг этого продукта, сало содержит полезные углероды. Если за день вы перегрузили свой организм, то сало можно добавить и в ужин.

Однако в это время суток можно кушать только свежее сало. В то же время копченое и жареное есть на ночь нельзя.

Перед регулярным употреблением сала лучше проконсультироваться со своим врачем.

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