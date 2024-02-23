Почему собака внезапно перестала есть: владельцам животных стоит бить тревогу

Владельцы домашних животных должны внимательно следить за любыми сигналами своих питомцев.

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Почему собака не хочет ничего есть / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео

Собаки - лучшие друзья человека. Поэтому владельцу домашнего животного важно знать все признаки пушистого друга, которые могут указывать на то, что он чувствует боль или плохое самочувствие.

Эксперты определили, на какие именно признаки следует обратить внимание, когда вам нужно пойти к ветеринару с домашним животным. Некоторые из этих предупреждающих знаков довольно незаметны: от облизывания до изменения осанки, передает Mirror.

Ветеринары объяснили семь основных признаков того, что ваша собака может чувствовать себя плохо и испытывать сильную боль.

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Первый признак того, что ваша собака может плохо себя чувствовать, если она чрезмерно облизывает определенную область своего тела. Это может означать, что у нее болит именно это место. Поэтому собака и вылизывает то место, чтобы уменьшить боль. Поэтому, если вы заметили, что ваша собака делает это, запишитесь на прием к ветеринару как можно скорее. Изменение осанки собаки изменилось, независимо от того, когда они лежат, сидят или двигаются. Если они наклоняются в сторону или выталкивают конечности, выгибают спину или свисают с головы, это может означать, что они так реагируют на боль. Если у вашей собаки течет слюна до чрезмерного уровня, это может иметь ряд медицинских проблем. У собаки могут быть следующие заболевания, включая инфекцию носовых пазух, травму хвоста или конечности, тошноту или проблемы с почками. Это также может означать, что ваш пушистый друг съел что-то вредное. Если ваш питомец внезапно перестал есть, что-то может быть не так с телом. Если животному больно, они часто не пытаются есть, потому что их отвлекает боль. Если отказ от еды или серьезное снижение аппетита длится более суток, обратитесь к ветеринару. Изменение настроения собаки может указывать на проблемы в организме. Если ваша обычно дружелюбная собака начинает рычать, стоит обратить на это внимание. Ведь, если собака страдает от боли, она может быть более склонной съеживаться, рычать, лаять, даже кусаться. Еще один сигнал о том, что ваша собака испытывает боль, может заключаться в том, что она стала очень вялой и больше не хочет ежедневных прогулок. Это может быть вызвано инфекцией или другой проблемой, которую необходимо лечить. Если вы заметили, что ваша собака подергивается, дрожит - это может указывать на то, что у вашей собаки что-то болит и ей нужна медицинская помощь.

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