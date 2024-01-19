Вот почему на самом деле собаки едят траву: врач раскрыл секрет поведения псов

Главред выяснил, почему собаки могут есть траву и к каким последствиям для здоровья четверолапых любимцев это может привести.

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Почему собака ест траву - врач раскрыл секрет поведения псов / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Пожалуй, одной из самых обсуждаемых и необычных "закусок", которые любят собаки, есть их периодическое влечение к траве. Вопреки распространенному мнению, склонность вашей собаки жевать траву не обязательно означает, что ее может стошнить, но она может указывать на общее состояние здоровья и благополучия вашего питомца.

Есть много причин, по которым ваша собака может грызть траву на лужайке перед домом. Они могут варьироваться от доброкачественных (скука) до тревожных (расстройство желудка).

Почему собака ест траву?

По словам доктора Клейтона Гринвея, одна из причин, по которой животные делают это, заключается в том, что они испытывают расстройство желудка или кишечника. Об этом он рассказал в видео в YouTube.

"Если ваша собака часто ест траву, обратите внимание на следующие причины. У них может быть что-то в пищеварительном тракте, что раздражает их, например, паразиты. Поэтому вы можете взять образец кала и отнести его ветеринару, чтобы убедиться, что этого не происходит. Вы также можете проверить пищу, которой вы кормите свою собаку. Там может быть ингредиент, который вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта вашей собаки", - отмечает врач-ветеринар.

Смотрите видео о том, почему собака ест траву:

О причинах, почему собаки испытывают потребность есть траву, было высказано много предположений и разработано множество гипотез, но единственное, с чем согласились, - это то, что не существует одной единственной причины, делает вывод эксперт по защите животных Джози Ф. Тернер.

Самая распространенная теория - хотя и не обязательно правильная - заключается в том, что собаки едят траву и другие травы для детоксикации организма или для облегчения желудочно-кишечных проблем. Согласно этой теории, потребление травы вызывает у собак рвоту и, таким образом, избавляет организм от токсинов, которые вызывают дискомфорт. Хотя в некоторых случаях это может быть правдой, проблема с этой теорией заключается в том, что не все собаки блюют после поедания травы.

Другое альтернативное предложение заключается в том, что собаки стремятся получить клетчатку, необходимую им для улучшения пищеварения. Это особенно помогло бы собакам, в рационе которых недостаточно клетчатки, а также тем, кто питается исключительно собачьим кормом и другими сухими продуктами промышленного производства.

Наконец, есть собаки, которые, кажется, просто любят есть траву. Вполне возможно, что некоторым собакам нравится вкус травы и они получают удовольствие от ее поедания. Это почти как небольшая закуска.

Почему поедание травы собакой может быть вредным?

Однако существуют ситуации, в которых поедание травы может быть вредным для вашей собаки. Эксперт AnimalWised по защите животных Джози Ф. Тернер отмечает, что если газон был обработан пестицидами, гербицидами или удобрениями, его потребление может быть вредным и даже смертельным для собаки. Именно поэтому на рынке доступны семена травы, безопасной для собак, которые вы можете посадить в небольшой вазон, когда ваша собака почувствует желание поесть ее.

"С другой стороны, если ваша собака ест траву очень регулярно, рекомендуется обратиться к ветеринару для общего осмотра. Возможно, у собаки есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, или же стоит изменить рацион. Если, помимо поедания травы, ваша собака часто рвет, необходимо срочно отвести ее к ветеринару", - указывает эксперт.

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