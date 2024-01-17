Действовать нужно мгновенно: что будет, если собака выпьет алкоголь

Алкоголь воздействует на собак практически так же, как и на людей.

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Что будет, если собака выпьет алкоголь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Капля алкоголя не представляет непосредственной угрозы жизни собаки. Однако, если ваш питомец облизал напиток из бокала или вылизал его с пола, последствия могут проявиться, особенно, если это произошло на голодный желудок или у маленькой собаки.

Для любителей собак: ветеринар рассказал о пяти предупреждающих признаках того, что собака вот-вот нападет.

Как алкоголь влияет на собак?

Алкоголь воздействует на собак практически так же, как и на людей. Питомец становится сонным, а его рефлексы замедляются. Однако, если собака выпила слишком много алкоголя, это может привести к отравлению, говорят эксперты из YouTube-канала Little Paws Training, который специализируется на поведении собак.

Симптомы отравления алкоголем у собак:

тошнота,

затруднение дыхания,

в худшем случае - кома, сердечный приступ и даже смерть.

Что делать, если собака выпила алкоголь?

Если ваша собака выпила (или вылизала) алкоголь, вам следует немедленно обратитесь к ветеринару. Время - золото, когда речь идет об алкогольном отравлении, и чем быстрее окажется помощь, тем выше шансы на благоприятный исход.

Стоит отметить, что не только алкоголь в виде пива, вина или водки может стать опасным для вашего питомца. Другие жидкости, такие как медицинские промывки рта, чистящие средства и лекарства, также могут представлять угрозу.

Смотрите видео о том, что будет, если вы напоите собаку алкоголем:

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