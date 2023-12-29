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Ветеринар рассказал о пяти предупреждающих признаков того, что собака вот-вот нападет

Лидия Неплях
29 декабря 2023, 21:09
Всем собакам, демонстрирующим подобное поведение, надо пройти надлежащую подготовку и социализацию как с другими собаками, так и с людьми.
Ветеринар рассказал о пяти предупреждающих признаков того, что собака вот-вот нападет
Как понять что собака хочет укусить/ Коллаж Главред, фото flickr (Dineshraj Goomany), freepik

Ветеринарный эксперт объяснил, что существует пять основных признаков, предупреждающих о том, что собака готова напасть на вас, и что эти предупреждения могут быть применимы к любой породе, пишет Mirror.

Как понять что собака хочет укусить

В последние несколько месяцев американский булли попал в заголовки новостей из-за своего агрессивного поведения и часто смертельных нападений на людей. Это привело к тому, что правительство Великобритании ввело запрет на эту породу в соответствии с Законом об опасных собаках. Поскольку нападения собак оказались в центре внимания, ветеринар объяснил, что существует пять основных признаков, предупреждающих о том, что собака может напасть на вас, и что эти сигналы могут наблюдаться у всех пород, а не только у тех, которые подпадают под юридическое определение опасной собаки.

Эксперт - доктор Сара Очоа, ветеринар из Луизианы, объяснила на какие сигналы в поведении вашего питомца следует обратить внимание, чтобы понять, что он готов проявить агрессию.

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Очоа объясняет, что первый ключ к тому, чтобы понять, когда ваш питомец может проявить агрессию, - это внимательное наблюдение за его повседневными манерами, поскольку это поможет вам понять, когда произошел сдвиг в поведении или собака находится в состоянии стресса.

Собаки все разные, и по мере взросления, начиная со щенков, они получают разный опыт, который, как объясняет эксперт, может оказать огромное влияние на их реакцию на различные вещи и на то, какой раздражитель может вызвать у них стресс или страх, что, в свою очередь, повышает вероятность нападения.

Первый тревожный знак, на который ветеринар советует обратить внимание, - это то, что собака стала выглядеть напряженной.

"Собака, которая выглядит напряженной, у которой шерсть торчит вверх или видны зубы, скорее всего, сорвется. Напряженный взгляд, не моргающий, тоже может означать проблемы", - объясняет она.

Ветеринар также отмечает, что рычание или оскал могут быть важным предупреждающим знаком, особенно если собака кусает воздух или прыгает в сторону вас или кого-то еще.

В-третьих, она отмечает, что если собака выглядит испуганной, вы должны быть настороже: возможно, она собирается наброситься на вас. К таким признакам языка тела относятся опускание хвоста между ног или опускание на пол, потому что собака чувствует угрозу.

Четвертый признак, на который она рекомендует обратить внимание, - это то, что собака может пытаться протиснуться за мебель или спрятаться, что может означать, что ей некомфортно.

"Обращая внимание на то, как ведет себя щенок, и наблюдая за его телом, вы сможете понять, когда он чувствует агрессию. Сохраняйте спокойствие и следите за пространством, чтобы не обострять ситуацию, если собака кажется на взводе", - говорит врач.

Наконец, если ваш щенок обнажает зубы - особенно если он сгорбился - это признак стресса, и, возможно, он собирается агрессивно отреагировать на предполагаемую угрозу.

Она советует использовать несколько способов борьбы с собакой, регулярно демонстрирующей подобные сигналы, и первый из них - сохранять спокойствие и давать животному свободу действий в данный момент. В долгосрочной перспективе она рекомендует всем собакам, демонстрирующим подобное поведение, пройти надлежащую подготовку и социализацию как с другими собаками, так и с людьми, а также позаботиться о том, чтобы обстановка в вашем доме была спокойной, любящей и доброй по отношению к вашему питомцу.

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